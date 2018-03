Nedávno na nás z nejrůznějších směrů zaútočilo slovo hygge. Nyní na knižní pulty zamířil titul Lagom Niki Brantmarkové. Drobný sympatický brožovaný titul přibližuje význam švédského slova lagom.

Lagom je velmi široký pojem a odpovídá zhruba významu „tak akorát”. Výraz se dá použít v jakémkoliv kontextu a povídá se, že by měl pocházet z dob Vikingů. Spojuje se se švédskou kulturní a společenskou ideologií spravedlnosti a rovnosti. Švédové si rádi užívají všeho s mírou. Lagom je proto velmi dobře vystihuje.

Lagom v životě

Typický skandinávský domov je esencí lagom. Umírněnost v barvách, pečlivost a promyšlenost interiéru. Nejsou zvyklí hromadit věci. Autorka proto přináší několik tipů, jak se zbavit nepotřebných věcí.

Šetrnost a praktičnost v první řadě

Ne vše staré musí být špatné. Švédové rádi kombinují nové a starší. Ztělesněním lagom je Ikea. Bydlení by mělo být funkční a mělo by se v něm jednoduše žít. Tvoření je typickou vlastností, která je podporována od dětství. Nejenže rádi inovují, ale také využívají darů přírody jako jsou oblázky, klacky a podobně. Své místo mají i květiny, především ty, co dlouho vydrží. Přitom není podstatné množství, krása je v jednoduchosti.

Důležitý je dostatek světla, ovšem i tma má svůj význam (pro kvalitní spánek). Ani umělé osvětlení by nemělo být podceňováno, má navozovat náladu. Švédové nemají velké koberce, ale spíše malé koberečky, které jsou praktičtější.

Podobně je tomu i s oblečením, kterého je vždy tak akorát, aby se daly dobře kombinovat jednotlivé kusy a odpovídaly určitému ročnímu období.

Důležitou stránkou je také ekologie. Už bylo zmíněno, že rádi vytvářejí ze starších věcí nové poklady.

Vlídnost a pohodovost

Švédové milují koupání, především od května do září – to venkovní ranní. Známá je jejich láska k saunování.

Důležitá v životě Švédů je káva. Pro její pití mají čas – fiku – jak už jsme psali u Švédské kuchařky. Velmi důležitý je i čas věnovaný rodině. Švédsko je také známé genderovou vyvážeností. Skutečně využívají možnosti mít v páru stejnou zodpovědnost.

Niki Brantmarková v knize také provází slavnostními událostmi jako je svatba, ale i tradičními svátky jako jsou Vánoce, Velikonoce a velmi oblíbený svátek – slunovrat. Poznáte tradice a rituály.

Poslední kapitola Lagom v širším kontextu vypráví o životě s ostatními, potřebě pomáhat, jak projevovat laskavost. Důležité je také soužití s přírodou a odpovědnost k ní.

Z příjemné brožované Lagom publikace sympatického menšího rozměru, kde všeho je zkrátka tak akorát, představuje autorka švédský životní styl. Získáte poměrně ucelenou představu všech oblastí života, řadu zajímavých tipů, kterými se můžete nechat inspirovat. Vyzkoušet budete moci i několik typických receptů. Švédský způsob života je v řadě ohledů jiný, než je ten náš. A je velmi zajímavé ho poznat a zamyslet se nad ním. Nabízí řadu příležitostí ke změnám, které mohou člověka obohatit. Navíc je titul osvěžen řadou nejrůznějších citátů.

Niki Brantmarková pochází z Londýna vystudovala psychologii, je autorkou webu My Skandinavian Home. Žije ve švédském Malmö s manželem a dětmi.

Knihu Lagom Niki Brantmarkové vydalo nakladatelství BizBooks (2018).