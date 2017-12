Když sáhnete po regionální kuchařce, určitě čekáte spoustu zajímavých receptů a možná nějaké to úvodní slovo na jednu dvě stránky. Švédská kuchařka ale nabízí mnohem víc.

Díky knize Dominiky Wittenberg Gašparové máte možnost daleko podrobněji poznat krajinu, ze které recepty pocházejí. Jak už jsem uvedla, má velmi slušný úvod, po kterém následuje deset kapitol:

Fika – pauza (nejen) na kávu,

Domácí klasika,

Narozeninová snídaně do postele,

Páteční domácí pohoda,

Kávový dýchánek a sedm druhů cukroví,

Krajové speciality od Skåne po Laponsko,

Velikonoce a vítání jara,

Oslavy letního slunovratu,

Srpnové račí hody,

Vánoce ve Švédsku.

V současné době je populární vše severské. Nejen nábytek, životní styl hygge, cestování, ale nyní také kuchyně. Tato první česky vydaná švédská kuchařka umožní nejen lépe poznat švédskou kuchyni, ale také zvyky a tradice regionu právě podle uvedených kapitol. Právě tyto informace dodávají knize daleko důvěrnější tón a nenásilně vybízejí čtenáře k seznámení. Zpočátku možná dokonce zapomenete, že právě listujete kuchařkou.

Pokud máte obavy, kde najdete neobvyklé suroviny, autorka nabízí možnost jiné varianty, kterou bez problémů sežene. Samotné recepty jsou podrobně popsané, doplněné o tipy a vysvětlení k případným krajovým specialitám. Občas nechybí ani mapka s označením, odkud pochází příslušný pokrm.

Ryby v různých podobách

V kuchařce převládají ryby v nejrůznějších podobách. Také proto se říká, že právě severské kuchyně patří mezi ty nejzdravější. Švédové milují zdravý životní styl a to se odráží i v jejich kuchyni. Ovšem nechybí ani sladkosti, které milují. Autorka kuchařky uvádí, že průměrný obyvatel Švédska jich za rok sní až neuvěřitelných 17 kilogramů. Zato místo piva je lepší vzít místního obyvatele na silnou horkou překapávanou kávu.

Pokud vás nyní pohltila severská vlna, můžete nejen čerpat sílu z krásných obrázků ze Švédska. Zde je potřeba zmínit, že autorkou vábivých fotografií je Vanda Lubomirský Nárožná. Ale také určitě nevydržíte nevyzkoušet ty nejrůznější pokrmy, které vypadají velmi lákavě a mají názvy, ze kterých se láme jazyk už jen od pohledu.

Milovnice švédské kultury a gastronomie

Dominika Wittenberg Gašparová vystudovala skandinavistiku a sociologii na Univerzitě Karlově v Praze a ve švédské Uppsale. V osmnácti letech se dostala do Švédska k místní rodině, což ji natolik uchvátilo, že se už třináct let věnuje švédské kultuře a gastronomii. Pro spolek Skandinávský dům píše o články o švédské kuchyni. Bývalá pracovnice Velvyslanectví Švédska v Praze a nyní působí jako lektorka a překladatelka. Švédska se nevzdala a ve volnu jezdí spolu se svým švédským manželem za rodinou na sever Švédska.

Nechte se inspirovat ukázkou z knihy se dvěma recepty.

Gratinovaná treska s bramborovou kaší

(TORSKGRATÄNG MED POTATISMOS)

Treska nabízí delikátní bílé maso, zvlášť pokud ji koupíme čerstvou. Na přípravu tohoto receptu můžeme použít i jinou bílou rybu nebo třeba filé z lososa.

4 porce

600 g filé tresky nebo jiné (bílé) ryby

400 g zeleného nebo bílého chřestu, spařeného a nakrájeného na menší kousky

200 g uleželého sýra (třeba švédský västerbotten, gruyère nebo čedar), strouhaného

několik stonků kopru, nasekaného

4 plátky citronu

sůl a pepř

Na kaši:

1 kg brambor varného typu C

2 lžíce másla + na vymazání formy

muškátový oříšek

2 žloutky

sůl

pepř

Na omáčku:

1 lžíce oleje

1 cibule, nakrájená najemno

2 stroužky česneku, nasekané

1 lžíce rajčatového protlaku

200 ml rybího nebo zeleninového vývaru

200 ml bílého vína

300 ml 12% smetany

kůra z 1 citronu

sůl

bílý pepř

1. Tresku omyjeme a z obou stran osolíme a opepříme. Nakrájíme ji na menší kousky.

2. Připravíme omáčku. Na oleji osmažíme cibuli s česnekem.

3. Přidáme rajčatový protlak a 3 minuty za stálého míchání podusíme.

4. Zalijeme vývarem, vínem a smetanou.

5. Vaříme na mírném ohni, dokud se tekutina nezredukuje na polovinu.

6. Osolíme, opepříme a přidáme citronovou kůru.

7. Připravíme kaši. Brambory oloupeme, nakrájíme a uvaříme v osolené vodě.

8. Scedíme, přidáme máslo a rozmačkáme je nebo rozmixujeme dohladka. Ochutíme solí, pepřem a muškátovým oříškem.

9. Do kaše přimícháme vaječné žloutky a naplníme jí zdobicí sáček.

10. Do vymazané formy na pečení pomocí zdobicího sáčku po stranách nastříkáme bramborovou kaši.

11. Doprostřed rovnoměrně rozložíme kousky tresky a chřestu. Zalijeme omáčkou a posypeme sýrem.

12. Pečeme v troubě předehřáté na 225 °C přibližně 10 minut, dokud povrch nezezlátne.

13. Vytáhneme z trouby a necháme 10 minut uležet. Podáváme ozdobené koprem a plátky citronu.

Můj tip: Pokud není chřestová sezona, hodí se též brokolice nebo květák.

Snové sušenky

(DRÖMMAR)

Za charakteristickou konzistenci a chuť těchto sušenek může sůl z jeleního parohu (také známá jako amonná sůl nebo cukrářské droždí), která se používá jako kypřidlo. Sušenky se skvěle hodí ke kávě či k čaji.

Cca 20 kusů

50 g másla

200 g krupicového cukru

1 lžička vanilkového cukru

50 ml oleje

½ lžičky cukrářského droždí nebo 1 lžička kypřicího prášku do pečiva

120 g hladké mouky

Na dozdobení:

100 g mandlových lupínků

1. Smícháme máslo, cukr a vanilkový cukr. Postupně zapracováváme olej.

2. Přidáme cukrářské droždí nebo prášek do pečiva a mouku a vypracujeme křehké těsto.

3. Z těsta vytvarujeme dva stejně velké válečky, zabalíme je do potravinářské folie a uložíme na hodinu do ledničky.

4. Pak je nakrájíme na přibližně 20 stejně velkých kusů. Z kousků těsta uválíme kuličky a rozložíme je na plech pokrytý pečicím papírem.

5. Mandlové lupínky vsypeme do kastrolu s vařící vodou a vaříme 1–2 minuty, ne však déle. Slijeme a vysušíme v utěrce.

6. Do každé kuličky vtlačíme pár mandlových lupínků. Pečeme 20 minut v troubě předehřáté na 150 °C.

Můj tip: Cukrářské droždí seženete v drogerii.