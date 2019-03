Domácí sirupy získávají na čím dál větší popularitě. Vyrobit si je doma je snadné a jejich blahodárné účinky jsou prokazatelné. S výrobou můžete začít už brzy na jaře.

Není k tomu zapotřebí žádné speciální vybavení. Uvidíte, že i vaše kuchyně je pro výrobu sirupů ideální.

Sirup ze smrkových výhonků

Podporuje imunitu a rozpouští hleny, čímž zmírňuje rýmu a kašel. A nejen to! Je velkým pomocníkem při zánětech šlach, svalů a při revma. Dospělí užívají denně 1 polévkovou lžíci, děti pak 1 čajovou lžičku.

Foto: Pixabay

Smrkové výhonky se objevují už na přelomu března a dubna. Sbírat je můžete až do poloviny května.

Jak na to?

Připravíme si mladé smrkové výhonky, 4 – 5 ks citronu, 1 kg cukru krystal. Také potřebujeme třílitrovou nebo pětilitrovou lahev, celofán a plátýnko.

Smrkové výhonky opláchneme studenou vodou a zbavíme je tak nečistot. Citron nakrájíme na plátky. Do velké sklenice začneme skládat jednotlivé vrstvy všech ingrediencí. Začneme vrstvou cukru. Na tu poklademe pár plátků citronu, na které dáme cca 5 cm silnou vrstvou smrkových výhonků. Na ně dáme opět cukr, plátky citronu a další vrstvu výhonků. Takto pokračujeme, dokud není lahev plná. Poslední vrstvou musí být cukr. Přes hrdlo dáme celofán a postavíme lahev na okno, nebo jiné slunné místo. Za 2 – 3 týdny se vytvoří hustá šťáva, kterou slijeme do menších lahví. Uchováváme na chladném a tmavém místě.

Cukr je konzervant sám o sobě, takže není nutné sirup zavařovat. Musí ho však být dostatek, aby sirup nezačal kvasit. Dbejte na to, aby všechny lahve byly dobře vymyté, ideálně vyvařené.

Sirup z jarních kopřiv

Ideální období pro sběr kopřiv jsou první jarní měsíce. Tehdy totiž kopřivy obsahují nejvyšší koncentraci zdravých látek. Velké množství vitamínů a minerálů z této rostlinky dělá královnu bylinek. Nejen, že celkově posílí naši obranyschopnost, ale uleví nám i při zánětu dýchacích a močových cest, při chudokrevnosti a cukrovce.

Pro výrobu kopřivového sirupu budeme potřebovat 3,5 litru vody, 200 ml kyseliny citronové, cukr v poměru 1:1 (tedy 3,5 l vody = 3,5 kg cukru), hrst kopřiv (čím více kopřiv, tím bude sirup silnější).

Citrony pořádně omyjeme a nakrájíme na plátky. Společně s kyselinou citronovou je dáme do vody a krátce povaříme. Po převaření necháme vodu vychladnout a vhodíme do ní kopřivy. Přiklopíme poklicí a necháme do druhého dne louhovat. Výluh poté scedíme přes cedník. Přidáme cukr a mícháme, dokud se nerozpustí. Naplníme sirupem připravené lahve a uskladníme je na tmavém a chladném místě.

Sirup spotřebujte do 3 až 4 týdnů od jeho výroby. Chcete-li ho uchovat déle, musíte ho zavařit alespoň 20 minut při 85 stupních Celsia.

Pampeliškový sirup s medem

Pampeliška, neboli smetanka lékařská, nám pomáhá udržovat ideální krevní tlak, hladinu cukru v krvi a pomáhá nám i při zánětech močových cest. Mimo jiné také detoxikuje organismus.

Foto: Pixabay

1 litr pampeliškových květů povaříme ve dvou litrech vody. Přidáme dva nakrájené citrony bez kůry a necháme louhovat dva dny. Poté scedíme, výluh zahřejeme a přidáme velkou sklenici medu. Necháme přejít varem a ještě horký sirup plníme do sklenic. Místo medu lze použít i cukr krystal nebo třtinový cukr.

Skladujeme na chladném a tmavém místě. Pro dlouhodobější skladování je dobré sirup zavařit, a to minimálně 20 min při 85 stupních Celsia.

TIP: Natrhané květy pampelišek rozložte a nechte z nich vylézt případné broučky. 🙂