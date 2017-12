Šedivé odpoledne, kdy si potřebujete sednout do oblíbeného křesla, vzít do ruky kávu a nějakou nenáročnou knihu, to je velká příležitost pro knihu Knihkupectví u osamělých srdcí, kterou vydalo jako svůj druhý titul nakladatelství Sofa Books.

Jednoduchý příběh a několik třešniček

Nejedná se o žádnou „velkou” literaturu. Posy Morlandová miluje romantické příběhy. Pracuje jako prodavačka v knihkupectví starší kamarádky Lavinie. Když žena zemře, odkáže obchod právě Posy. Počítá s tím, že se mladé ženě podaří skomírající obchod znovu pozdvihnout. A možná doufá i v něco více.

Přestože má Posy velkolepé plány na změny, má vedle sebe stále Sebastiána Thorndyka, vnuka původní majitelky. A díky němu i problémy. Byl totiž její dětskou láskou. Od té doby, co ji nechal jako malou zamčenou ve sklepě, se její city mírně ochladily. Svůdce žen, který má velmi svérázný způsob komunikace, patří totiž mírně řečeno mezi největší neurvalce minimálně v Londýně. Jejich vzájemná komunikace je podobná třaskavině.

Romantických příběhů není nikdy dost

Příběhů, které nemohou končit jinak než happy endem, je spousta. Ale to vůbec nevadí. Svůj účel tahle romantická kniha určitě splní. Anglická spisovatelka Annie Darlingová vytvořila příběh, při jehož čtení bude šedivý den hned příjemnější. Je pohodový, štiplavý, mírně humorný a skvěle se čte. Je plný svérázných osůbek okolo Posy, které jsou příjemným ozvláštněním jako třeba její potetovaná kolegyně, která má neskutečný talent si vybírat speciálně ty špatné muže.

Knihomolům s láskou

Milovníci knih rozhodně musí ocenit i prostředí knižního obchodu a skupinku knihomolů, kteří jim možná budou někoho připomínat. A navíc. Posy čeká těžká úloha, protože kdo by dokázal jen tak rozjet krachující podnik. To je přece skutečná výzva. Čtenář jí zkrátka musí držet palce.

Autorka knihy Annie Darlingová určitě věděla o čem píše, protože i ona patří mezi milovníky knih. Londýňanka je majitelkou pana Mackenzieho, britského krátkosrstého kocoura a Knihkupectví u osamělých srdcí je jejím prvním románem, díky kterému se stala téměř přes noc známou autorkou.

(The Little Bookshop of Lonely Hearts, Sofa Books, 2017, překlad Dominika Křesťanová, 312 stran, 298 Kč).