Vtipná romance pro ty, kdo už mají klišé o úžasných pracháčích s luxusními apartmány po krk…

Penelope Hartová jela do Chicaga pomstít svou kamarádku a udělat naschvál jejímu nevěrnému příteli. Její talent na šílené situace ale vyústil v to, že s psím bobkem v pytlíku skončila v přepychovém bytě neskutečně sexy byznysmena – úplně jak z 50 odstínů! Po něčem takové Pen vždycky toužila – a nejen jako spisovatelka. Jake Swagger je totiž úplně boží, její Chlap snů. Až na drobný detail – tak nějak se do ní ne a ne zamilovat, právě naopak. Když ale realita neodpovídá vysněnému scénáři, tu holku to přesto neodradí. Vlastně si začínám myslet, že by ji neodradil ani dýmějový mor…

Když na obálce tvrdili, že je tohle „humorem nabitá satira, která boří veškerá klišé“ moc jsem tomu nevěřila. Ale… obvykle čekáte, že hrdinka bude sympatická naivka nebo prostě kladnými vlastnostmi oplývající bytost. Penelope je neřízená střela, chodící katastrofa. Hodně nadržená, potrhlá magorka. Nedivím se Jakeu Swaggerovi, že ji má po pěti minutách plné zuby. Ale je tak neskutečně zábavná a dost nepředvídatelná a já se bavila tím, co za šílenosti jí padají z pusy. Proti své vůli to začíná bavit i pracháče, který se nemůže rozhodnout, jestli ji má uškrtit, nebo z ní strhat šaty.

Takže i když to má být satira, tak od půlky se z ní stane přesně to, z čeho si měla dělat legraci – plnohodnotná romanťárna se spoustou žhavých scén, kdy přes fasádu potřeštěné excentričky začnou probleskovat její slabiny a nejistoty, zatímco původně arogantní kretén ukazuje i své lidské stránky, bla bla…

Nakonec Penelope zjistí, že chovat se jako typická hrdinka z jejích oblíbených knih je na hlavu a nejlepší je žít svůj vlastní život atp. Chlap snů je erotikou našlapaná romance, co se z půlky strefuje do otřepaných klišé, aby je druhé části naplnila do puntíku. Ale aspoň vtipně a s náznakem originality v osobě praštěné hrdinky…

Originál: That Guy, 2018, překlad: Olga Fišnerová, vydal: Dobrovský, 2021, edice Red, 325 stran