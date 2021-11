Jistě každý důvěrně známe situaci, kdy si marně lámeme hlavu s tím, jakým dárkem někoho obdarovat. A to jak o Vánocích, tak například o svátku, narozeninách či nejrůznějších výročích. Pokud je osobě, kterou se chystáte obdarovat, více než osmnáct let, skvělým dárkem může být láhev dobrého vína. Při jeho vhodném výběru však můžete narazit na řadu úskalí. Pokud si tedy nevíte rady, jak vhodné víno vybrat, jste na správném místě. Máme pro vás několik tipů, jak vybírat víno, které hodláme někomu darovat.

Proč je vhodným dárkem právě víno?

Jak to už bohužel někdy bývá, ne každým dárkem se trefíme do vkusu. To platí zejména u oblečení, kosmetiky či například elektroniky, o kterou obdarovaný zas až tolik nestál. V případě vína se však nemusíme bát, že by nenašlo využití. Nejen, že ho může podarovaný rovnou otevřít a vypít společně s dalšími hosty své narozeninové oslavy, ale také ho může schovat na vhodnou příležitost. A pokud se mu netrefíte do vkusu, může ho jednoduše „poslat dál“.

Na co si dát při výběru vína k obdarování pozor?

Pokud zvažujete, že někoho obdarujete vínem, je třeba dát pozor na několik věcí. Jak už jsme zmiňovali, není asi nejlepší nápad vínem obdarovávat osobu mladší osmnácti let, stejně tak si dejte pozor na to, zda není obdarovaný abstinent. Vyhnete se tak nepříjemnému faux pas. Ideální je také předem zjistit, jaké víno daná osoba preferuje, případně alespoň to, zda má radši víno bílé či červené.

Kterým vínům se raději vyhnout?

Pokud neznáte oblíbenou odrůdu obdarovaného, a kupujete tedy víno jako dárek tak trochu naslepo, rozhodně se obloukem vyhněte vínům ze supermarketů či dokonce z benzínových pump. To je opravdu až krajní řešení v situaci, kdy nestíháte pořídit kvalitnější víno ve vinotéce.

Kromě toho bychom se měli vyhýbat vínům, která se pojí se specifickými událostmi a svátky. Sem patří například Svatomartinské víno – to však může být například vhodný dárek Martinovi ke svátku.

Obecně je také vhodné sáhnout po vínech, která zráním zvyšují svou hodnotu. Jedinou výjimkou může být případ, kdy předem víte, že se víno po předání vypije. Kromě toho se vyhýbejte také vínům, která by nemusela sednout každému. Mezi ta řadíme především muškátová vína, která jsou velice specifická, a ne každý je ocení. To platí i o dalších velice aromatických odrůdách, jako je například Tramín.

Foto: Pixabay

Naše tipy na konkrétní odrůdy

Výběr vhodného vína jako dárku může být takříkajíc psychologická hra. Jednoduše se zkuste zamyslet nad preferencemi osoby, kterou se chystáte obdarovat. Pokud víte, že daná osoba pije víno spíše zřídka, vhodnou volbou budou fortifikovaná vína, která po otevření dlouho vydrží. Pro spíše konzervativnější osoby můžeme zvolit tradiční odrůdy, jako je například Ryzlink či Veltlínské zelené. Pro všechny, kteří rádi popíjejí červené víno u dobrého jídla, nebude krokem vedle Modrý Portugal, Portské víno či Merlot.

Pokud je obdarovanou osobou mladá žena, určitě nepochybíte koupí sladšího vína. Potěšit ji může například Pálava či Tramín. Krok vedle nebude ani sekt. Populární jsou i ledová vína či obecně aromatická vína s květinovou či ovocnou vůní. A asi ani nemusíme zmiňovat, že růžové víno je mezi ženami takovou nesmrtelnou klasikou.

V případě, že chcete zapůsobit na nadřízeného či obchodního partnera, sáhněte po dražších, luxusnějších vínech. Skvělou volbou bude starší ročník červeného vína, například Rulandské modré či Merlot.

A pokud se jedná o dárek partnerce či partnerovi například k výročí, rozhodně se nestyďte zahrnou i své požadavky na dobré víno – přece jen, nejspíše si ho vypijete spolu, a tak by mělo chutnat i vám.