Tenhle zvláštní romantický příběh začínal naprosto neoriginálně, aby své čtenáře několikrát zaskočil. Začátek je těžce povědomý – hlavní hrdinka prožije náhodný sex se sympatickým cizincem, aby za pár let zjistila, že je to tak trochu její nový šéf. Nějak tak začínají příběhy, které pak obvykle pokračují popisem velice nemravným scén na různém kancelářském nábytku. Ne však tady.

Zde autorka otočí a zavede zápletku jinam přesně ve chvíli, kdy jste množná chtěli knihu odložit, protože je příliš předvídatelná. A v tu chvíli nepředvídatelně zjistíte, že ten úžasný a sexy Jeremy vlastně má přítelkyni a možná není až takový polobůh, jak by být měl. A hlavní hrdinka Melody není ani naivní blbka, ani životem umlácená chudinka. Je prostě jen počítačová programátorka v novém městě, kde se cítí osaměle a hledá nové přátele. A možná je najde na tom nejmíň očekávaném místě…

Autorka zvládá dělat si legraci z klasických šablon romantických filmů studia Hallmark. Musí mít milionářský synek na růžích ustláno? Nemusí. A co kdyby ten blbeček vlastně potřeboval zachránit? Sem s tím. Dlouho už tu nebyl předstíraný vztah, jeden tam dáme.

Ačkoli se nakladatel nenápadně snaží dát titul do souvislosti s populárními „vědeckými romancemi“ Ali Hazelwood, Algoritmus není až tak vědecký a jde si vlastní cestou. Je to milý a lehce praštěný příběh, plný romantických klišé, které nedopadnou tak, jak by měly – až na to hlavní, tedy zaručený happy-end…

Originál: Love code, 2017, překlad: Petra Královcová, vydal: Motto, 2024