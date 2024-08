Polskému Svinoústí se někdy také říká Mallorca severu. Co vás čeká, pokud se vydáte na dovolenou do této části Polska?

Baltské moře ve Svinoústí je velmi pozvolné a vhodné i pro malé děti. Patří k němu písečné pláže. Foto: Lucie Cermanová

Świnoujście, kterému v češtině říkáme Svinoústí, ale někdy také Ústí nad Svinou, je polské lázeňské a přímořské letovisko u Baltského moře nad Štětínem. Aby to nebylo málo, leží na třech velkých ostrovech: Uznam (Usedom), Wolin a Karsibór (malých ostrůvků je přes čtyřicet). Další zajímavostí je blízkost s Německem, konkrétně letoviskem Ahlbeck, krásně se tam můžete vydat pěšky po promenádě. Svinoústí v němčině zní Swinemünde. Sice se někde domluvíte česky, ale spíše se hodí němčina, případně angličtina. V červenci a srpnu vás v této oblasti čeká hezké počasí s menším počtem srážek. Kromě trhů tu většinou můžete platit platební kartou.

Plážové koše jsou pro Baltské moře typické. Jen těch, kteří si ho chtějí pronajmout, je stále méně. Foto: Lucie Cermanová

Když se jedete do Polska především koupat, je Svinoústí jasnou volbou. Je vyhlášené teplejší vodou. Moře tu v období července a srpna dosahuje teploty zhruba 20-21 stupňů. Polsko bylo dříve považováno za lacinou dovolenou, a tak kdo si chtěl odpočinout za málo peněz, mířil právě do této země. V poslední době se ale situace trochu změnila.

Nakoupit zde můžete zhruba v podobných cenách jako u nás. Samozřejmě záleží na příslušné lokalitě. Co se týká návštěv restaurace, najíte se ve Svinoústí spíše ve vyšších cenových relacích. A jak to vypadá konkrétně?

Pro oblast Baltu jsou typická mořská jídla. Obchodů s rybími pokrmy v Ústí nad Svinou ale příliš nenajdete. Oproti podnikům s pizzou jsou rozhodně v menšině. Zatímco začátkem srpna tu stála obložená bageta s kyselou rybou okolo 20 zlotých, v restauraci jste si mohli dát rybí jídlo okolo 60 zlotých. Ovšem na oblíbeném místě jako je hlavní promenáda se dal vychutnat i skvělý rybí pokrm už za 39 zlotých. Pokud patříte mezi milovníky zmrzliny, možná vás bude zajímat, že na ledové dobrotě si můžete pochutnat zhruba za 8-10 zlotých (malá zmrzlina). Vychutnat si můžete i kulaté pečivo zvané bagel, u kterého se tak nějak pozapomíná, že má polský původ. Dá se koupit za 1,79 zlotých. Abychom nezapomněli ani na zmíněnou pizzu, výborná margherita se dala pořídit za 28 zlotých.

Budovy podobného typu můžete najít i jinde, než na náměstí. Foto: Lucie Cermanová

Moře ve Svinoústí

Pláže ve Svinoústí jsou velmi široké a zaplnit se prakticky nedají. Nemusíte se bát, že byste nenašli volné místo. Co je pro oblast Baltu typické, jsou proutěné koše, které si můžete pronajmout na hodinu (25 zlotých), den (100 zlotých) či delší období. Řada návštěvníků pláže využívá i plážovou zástěnu, která poskytne částečné soukromí a trochu ochrany proti víceméně všudypřítomnému menšímu či většímu větru.

Vtipné je, že malá část pláže je hlídaná plavčíky. Když je vyvěšena červená vlajka, klidně lidem doporučí, že na jejich úseku se koupat nemohou, ale že si mohou přejít o pár metrů dál... Voda v moři byla poměrně čistá, výjimečně se u břehu objevilo trochu řas. Mohou okolo vás plavat medůzy, ale nežahají.

Turistické cíle ve Svinoústí

Je několik typických míst, které by návštěvníku neměly uniknout. Mezi taková místa rozhodně patří bílý 10metrový maják (Stawa Mlyny), který připomíná větrný mlýn. Najdete ho na pobřeží a dojdete k němu po pláži. Maják, jehož lopatky se původně točily ve větru, pochází z let 1873-1874. Byl vybudován při modernizaci cesty jako navigační systém pro lodě, které připlouvaly do přístavu.

V městě se ale také nachází téměř 65metrový maják z roku 1857, který je nejvyšší v celém Polsku a přístupný veřejnosti.

Bílý maják je viditelný i z pláže. Dnes slouží jako fotomísto množství turistů. Foto: Lucie Cermanová

Pevnosti ve Svinoústí

S ohledem na polohu Svinoústí tu dříve probíhaly různé boje a války. Svinoústí nejen bylo pod nadvládou pomořanských knížat, ale také patřilo Prusku. Zmínit je třeba i výpady Švédů a dalších vojáků ze Skandinávie. Připomínky vojenské obrany jsou v tomto městě všudypřítomné. Najdete tu různé pevnosti a bývalé vojenské objekty a lehká opevnění zvané řopíky.

Za nejvýznamnější pevnost je považována Fort Anioła, česky Andělská pevnost. Její stavba byla dokončena roku 1858 a připomíná románskou rotundu a Castel Sant’Angelo v Římě. Odtud název pevnosti. V malé pevnosti se ve třech podlažích konají různé výstavy. Najdete tu i vikingský sál. Více informace a vstupné najdete na https://fortaniola.pl.

Fort Anioła, česky Andělská pevnost je menší stavba, ale nejznámější. Foto: Lucie Cermanová

Mnohem větší pevností je nedaleká Fort Zachodni. Kdysi ji ovládala pruská, polská, německá i sovětská armáda. Najdete tu sbírku zbraní včetně děl, torpéda a námořních min. Prohlídka je bez průvodce. Více na: https://fortzachodni.pl/.

Další z pevností je jedna z nejzachovalejších pruských pobřežních pevností v Evropě z 19. století pevnost Gerhard – nazývaná také Východní pevnost. Od roku 2010 je sídlem Muzea pobřežní obrany ve Świnoujście. Více na: http://fort-gerharda.pl/.

Malý přístav ve Svinoústí je naprosto kouzelný a procházka okolo je příjemným odpočinkem. Foto: Lucie Cermanová

V lázeňském městě najdete také minerální prameny se solankou, bromidem, jodidem a sodíkem, které se využívají hlavně pro ortopedické, neurologické a revmatologické účely. Ve Svinoústí nejspíš neminete obrovský park, který je cenný pro botaniky, ale krásně se jím i prochází a odpočívá. Zábavný prostor tu najdou i děti. Swinoústí je ideálním místem pro jízdu na kole. Najdete tu pro kola samostatné pruhy, což je velmi praktické.

Pokud toužíte po různých cestách ze Svinoústí, nenechte si ujít článek, který vyjde v příštích dnech.