Nová komedie Divadla Kalich Návštěva na zabití si bere na paškál předsudky a typické Brity. Jejím autorem je vyhledávaný britský scenárista Steven Moffat, který stojí za sérií Sherlock s Benedictem Cumberbatchem a kultovním seriálem Doctor Who.

Foto: Divadlo Kalich

Debbie a Peter si na zaoceánské lodi hezky popovídali s bezprostřední paní Elsou. Takové to loučení „určitě si napíšeme“ ale nemysleli tak docela vážně, to se prostě říká, ze slušnosti. Ale právě ta jejich britská slušnost, zdvořilost a uťápnutost tady dostane zabrat ze všech stran – protože excentrická Elsa to nevzala jen jako, ale opravdu se u nich v Londýně objeví. To by ještě nebylo tak zlé, kdyby si ji Debbie nevyhledala na internetu a nepřečetla si informaci, která ji naprosto šokuje… Elsa je v tu chvíli persona non grata, jenže jak jí to říct? Jak jí vystrnadit z domu, a zároveň nebýt nezdvořilý?

Manželé po dvaceti letech mají v domě navíc dva puberťáky, se kterými jejich věk dost mává, a své rodiče považují za totální trapáky. A dost jimi taky jsou.

Tahle hra byla od začátku trochu zvláštní, asi jsem zvyklá, že hrdinové komedií bývají – jak to říct – aspoň trochu sympatičtí. Ale tahle rodina, ta byla fakt příšerná. Všechno to pokrytectví a falešná korektnost. A vztahy na hraně výbuchu. Dost možná tím ale nastavovali lidem zrcadlo, proto to nebylo zrovna příjemné sledovat.

Komedie stojí hlavně na černém humoru a dvojsmyslných narážkách, při kterých Peter s Debbie tuhnou hrůzou, i když nikdo z nich neví, kde je pravda, a jen si domýšlí – spolu s diváky. První polovina byla taková rozehřívací (a překvapivě dlouhá, až moc). V té druhé se už většina sálu místy válela smíchy – a hra dodala úplně nový význam pojmu „fekální humor“.

Foto: Divadlo Kalich

Měla jsem určité pochybnosti o obsazení Matouše Rumla a Sabiny Laurinové jakožto páru. Ne ohledně hereckých schopností, jako spíš o určitém věkovém rozdílu a jestli to nebude rušit. Ale vzhledem k tomu, že v téhle rodině stejně měla hlavní slovo manželka, byla vlastně určitá její převaha zcela na místě. Vtipné bylo obsazení Rumla mladšího jako hereckého syna Matouše Rumla, už spolu oba hráli ve Formanovi. Taťjana Medvecká řádí v roli Elsy, jako by jí byla ušitá na míru. Marek Pospíchal coby vlezlý soused hraje tak věrně, že byste se snad radši přestěhovali.

Připouštím, že jsem se smála, ale taky nevěřícně kroutila hlavou. O originalitě zápletky bych mohla pochybovat. Tahle moderní a střelená verze Mary Poppins, co stmelí rodinu, ať o to stojí nebo ne, mi nějak nesedla. Stále si vlastně nejsem jistá, jestli se mi ta hra vůbec líbila. Možná jsme se příliš smáli sami sobě, než mi bylo příjemné…

Herecké obsazení

Elsa: Taťjana Medvecká

Peter: Matouš Ruml

Debbie: Sabina Laurinová

Soused: Marek Pospíchal

Rosie: Charlotte Steigerwaldová

Alex: Nathanael Ruml / Petr Komínek

Strážník Junkin : Jan Řezníček

Tvůrci

Autor: Steven Moffat

Režie: Pavel Khek

Překlad: Anežka Svobodová

Scéna: Michal Syrový

Kostýmy: Michaela Semotánová

Hudba: Darek Král

Pohybová spolupráce: Martin Šimek

Délka představení: 140 minut včetně přestávky