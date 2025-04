Česká premiéra pařížské komedie si bere na paškál manželství po 20 letech, a taky nezřetelné hranice mezi autorskou inspirací a realitou.

Foto: Divadlo Lucie Bílé

Caroline totiž najde nový rukopis svého muže Guillauma. Je o padesátníkovi, který už není v manželství šťastný a začne si aférku s prsatou dvacítkou. Takže místo přípravy večeře naservíruje Caro svému muži výslech třetího stupně: co z toho je pravda? A neměla by něco vědět o mladé asistentce Sáře, kterou nedávno měli v nakladatelství? Když dorazí na večeři i jejich přátelé Eric a Sylvie, jsou zataženi do hádky o nevěře, fantaziích a důvěře, jejíž průběh se ještě několikrát protočí…

Hra nabízí další hereckou příležitost pro Lenku Vlasákovou a Miroslava Etzlera, kteří už spolu manžele hrají v komedii Plnou parou. Tedy mohlo by se říct, že vám nejvíc utkví v těch nejvýraznějších polohách – tedy že Vlasáková hraje většinu doby hysterickou žárlivku a Etzler že většinu doby zaskočeně blekotá. Ale teprve až v závěru, po mnoha zvratech a otočkách, se budete na to blekotání a afektovanou žárlivost a nedůvěru dívat jinýma očima. Veronika Svojtková a Ladislav Hampl coby přátelé na večeři možná neměli tolik prostoru, ale to jejich postavy vnesou do děje vážné tóny, které přisprostlou komedii nasměřují k vystřízlivění.

Hodnocení téhle hry na webu i-divadlo.cz bylo dost různorodé. Někdo ji odepsal jako trapnou zájezdovku, pro jiného šlo o vtipnou pohodovku. Záměrně nikde nebylo „kultivovanou“ a s tím taky souvisí upozornění, že hra je až od 15 let. Guillaumův erotický román, z kterého tu často citují pro pádnější argumentaci, je totiž dost popisný. A podle toho, jakou máte náladu, vám ty popisy můžou připadat jako nevkusné porno, nebo lechtivé vtipy. Kdo nečeká žádného Oscara Wilda, ten se pobaví. Tak jako valná většina hlediště.

Nakonec je „Co to píšeš, miláčku“ klasická oddechová komedie s překvapivou pointou – jakých jsou v divadlech kvanta. Přináší prostě relax na jeden večer, plus chlebíček a vínko k tomu, a kulturu máte zas na chvíli splněnou…

Autor: Jean-François Cros, režie: Petr Svojtka, překlad: Michal Zahálka, scéna a kostýmy: Agnieszka Pátá-Oldak.

Hrají: Lenka Vlasáková, Miroslav Etzler, Ladislav Hampl, Veronika Svojtková, Veronika Khek Kubařová