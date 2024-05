Pokoj číslo 35 v jedněch nejmenovaných lázních se stane svědkem střetu a soužití tří různorodých žen, které tam svedla náhoda.

Nebýt havárie v Pavilonu B, měla by paní Johana svatý klid na své křížovky a rehabilitace. Takhle však musí snášet věčně pusou meloucí paní Zitu, která co neví, to nepoví. A když se ke dvěma rozhádaným babám přidá třetí postel a s ní mladá Eliška, je teprve o zábavu postaráno. Každá z dam má svoji představu o tom, co je pro Elišku a její život nejlepší…

Foto: SpoluHra

Hra je sice lehce předvídatelná a nepříliš originální (připomínala mi „Odpočívej ve svém pokoji“ ve Studiu Dva o nesnášenlivých babách v domově pro seniory), ale rozhodně se pobavíte. Zažijete tu to, co obnáší pobyt s cizími lidmi v lázních – sdílené protivenství (strašné jídlo, terapie a nuda) lidi tak nějak sblíží. I když jsou tolik negativističtí jako Johana…

Pochopitelně tu každá z žen má svůj problém nebo tajemství, jehož odhalení vnese do příběhu to správné drama. Ale tahle hra je nejsilnější právě tehdy, kdy už jsou prolomeny všechny ledy a dámy se častují tak černočerným humorem, na který si troufne jen ten, který ví, že může…

Ve hře exceluje Vilma Cibulková a její hlubokým hlasem pronášené ironické hlášky, a proti ní s ječákem, který bylo určitě slyšet až ven, Martina Hudečková. Všichni v sále myslím chápali, že Johaně brání Zitu udusit polštářem pouze její zraněná noha, nic víc… Hudečková hrála tak přesvědčivě, že se odteď budete bát jet do lázní, abyste tam nepotkali někoho, jako byla její postava. Oběma dámám zdatně sekundovala Karolína Půčková v roli Elišky. Ono vypadá snadně zahrát takový hendikep, jako je slepota, ale není.

Královny jsou dobrou zájezdovou hrou, vzpomínkou na lázně a svéráznou ódou na nečekaná přátelství…

Královny: Michaela Doleželová, Roman Vencl

Hraji: Jana Boušková nebo Martina Hudečková, Vilma Cibulková, Karolína Půčková

Režie: Petr Svojtka

Scéna a kostýmy: Agnieszka Pátá-Oldak