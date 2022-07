Letní scény bývají dobrodružné, nikdy nevíte, co bude, jaké vyjde počasí, netopýři, letadla…

Multižánrové představení Nebesa nabízí mix výrazového tance, akrobacie a gospelového zpěvu. Krom toho ale nabízí také jedinečný zážitek už jen tím, najít vchod do samotného areálu Anežského kláštera. Bloudění křivolakými uličkami „tajemné Řásnovky“ je korunováno úspěchem a užaslí návštěvníci objevují svět uzavřené zahrady, kde skryté za klášterní zdí stojí podium pro večerní představení.

Foto: archiv Divadla Bravo

Nám předpověď nepřála a začátek musel být kvůli vydatné bouřce posunut. Vyzbrojeni pláštěnkami jsme pak ještě asi dvakrát zmokli. Ale dobrodružství stálo za to. Představení má jednoduchý příběh o novém strážném andělovi, který poruší pravidla a zamiluje se. Veškeré mluvení obstará „šéf andělů“ v podání Jiřího Korna, příběh sám si domýšlíte, protože je posouván jak tancem, tak i zpěvem. Což potěší milovníky gospelu, tady má velký prostor a zvlášť s prvními písněmi jde mráz po zádech. Vzhledem k tomu, že hudbu skládal americký gospelový kapelník, jsou všechny písně v angličtině, tedy i ty, které zpívají hlavní sólisté. Ti diváci, co anglicky nemluví, tak moc nerozumí, o čem je řeč. Ti, co angličtinou vládnou, zas budou trošku trpět, protože sólisté jsou především akrobaté a angličtina není jejich parketa. Ale když začnou se svými kouzly na lanech nebo pružinách, takové detaily jim lehce odpustíte.

Foto: archiv Divadla Bravo

V představení se propojují tři různé soubory, pro neznalého diváka není snadné rozlišit, kde začíná taneční soubor 420people a kde končí Losers cirque company, což byl asi záměr. Jedině členové Maranatha Gospel Choir byli většinu času jasní.

Na prostorově omezeném jevišti se jen tak trošku namlsáme choreografie Václava Kuneše, ve výsledku tak jsou Nebesa vlastně jen inspirací – lístky na Letní Letnou jsou ještě v prodeji, tam má nový cirkus prostoru, kolik potřebuje. A až bude zas v Obecním domě gospelový koncert, budou Vánoce vyřešené. Nebesa jsou tedy dobrodružstvím pro milovníky gospelu a neobvyklých řešení.

Foto: archiv Divadla Bravo

Divadlo Bravo, 90 minut

Scénář: Matěj Randár, Petr Horníček, Václav Kuneš

Dramaturgie: Matěj Randár

Režie: Petr Horníček

Choreografie: Václav Kuneš

Hudba: Brian Pierre Fentress, Josefina Horníčková

Kostýmní výtvarník: Lucie Červíková, scéna: Petr Horníček, Matěj Ovsík

Projekce, laser: Jan Matoušek, Amar Mulabegovič, Light design: Michael Bláha

Zvuk: Karel Mařík

Obsazení: Anděl REBEL: Simona Machovičová, Smrtelník: Jindřich Panský, Šéf nebe, kazatel: Jiří Korn / Petr Jeništa, Práskač: Josefina Horníčková / Michaela Jonczy / Tereza Pomajslová, Andělé: Adam Rameš, Michal Toman, Michaela Kadlčíková / Francesca Amante, Ivona Szantová, Martina Illichová

Sbor: Maranatha Gospel Choir