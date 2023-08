Kuchyně má bezesporu výsadní postavení v našich domovech. Je to srdce místa, kde trávíme většinu času, vaříme lahodná jídla, sdílíme okamžiky s rodinou a přáteli. Není proto divu, že chceme, aby naše kuchyně byla nejen funkční, ale také abychom se v ní cítili skvěle. Není to ale jen tak – vybrat tu správnou kuchyňskou linku může být docela náročný úkol, který vyžaduje pečlivé promyšlení do posledního detailu.

Rozměry, měření i nákres

Abychom si zvolili tu nejvhodnější kuchyňskou linku, prvním a nejdůležitějším krokem je pečlivé změření prostoru. Ať už máte malou kuchyň, nebo prostornou místnost, přesné měření vám pomůže vyhnout se problémům při montáži a také vám umožní plně využít potenciál kuchyňské linky.

Než přistoupíte k samotnému výběru, je důležité prostor také zakreslit na papír. Využijte své kreativity a promyslete, jaké umístění spotřebičů, dřezu a pracovních ploch vám nejvíce vyhovuje. Správné rozvržení usnadní vaření a zajistí vám pohodlí.

V kuchyni hraje roli i ergonomie

Ergonomie a rozměry kuchyňské linky hrají klíčovou roli při výběru. Pokud nechcete trpět bolestmi zad při vaření, je důležité dbát na vhodnou výšku linky. Vyzkoušejte jednoduchý trik – postavte se ke kuchyňské lince a ohněte ruku v pravém úhlu. Ideálně by měl být mezi linkou a vaší rukou prostor asi 15 cm. Standardní výška kuchyňské linky se pohybuje mezi 80-95 cm, nejčastěji volená výška je 91 cm. Další aspekt, na který nezapomínejte, je zajištění dostatečného prostoru pro otevření myčky, trouby, lednice a případně i okna.

Úložný prostor v kuchyni je nezbytností

Klíčovým faktorem je také dostatek úložného prostoru. Rozhodněte se, co všechno byste chtěli mít uloženo v kuchyňské lince. Pokud nemáte jiný prostor na skladování potravin, určitě zvažte linku s dostatečně velkými horními skříňkami. Využijte prostor až ke stropu – umístíte tam například málo používané mísy, skleničky pro hosty či jiné vybavení kuchyně, které tak často nepotřebujete.

Na barvě i materiálu kuchyňské linky záleží

Při výběru a plánování kuchyně zvažte, jaké barvy a materiály by se hodily do vašeho interiéru. Světlé barvy mohou opticky zvětšit prostor, zatímco tmavé barvy dodají kuchyni eleganci. Pokud máte rádi moderní vzhled kuchyně, můžete zvolit matné povrchy. Velmi oblíbenou kombinací je černá kuchyňská linka s dřevem. Jestliže máte rádi klasiku, tak lesklou bílou kuchyní nic nezkazíte.

Nová kuchyně je investice

Kdo šetří, má za tři, ale ve výběru kuchyně to neplatí. Ať už si vyberete jakoukoli kuchyňskou linku, pamatujte, že jde o investici do vašeho každodenního života. Správně vybraná a navržená kuchyňská linka vám usnadní vaření a přinese do vašeho domova příjemnou atmosféru a pohodlí. Proto si na výběru dejte záležet a pečlivě promyslete všechny