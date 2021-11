Při výběru parket, které vám nejvíce vyhovují, byste neměli zapomínat na jejich vhodnou ochranu. Pro tento účel si můžete zvolit lak nebo olej. V každém případě ovlivňují nejen ochranu dřeva, ale i další vlastnosti parket – jaký bude jejich konečný vzhled, jak budou odolné a trvanlivé a jakým způsobem je budete čistit a udržovat.

Právě proto byste měli velmi dobře zvážit, jestli jsou pro vás vhodnější lakované nebo olejované parkety. Je potřeba poznamenat, že obě varianty přiměřeně chrání parkety, ale existují mezi nimi i určité rozdíly, které významně ovlivňují vaši spokojenost s dřevěnou podlahou a jejím používáním.

Lakování parket

Lakování parket je proces, při kterém nanášíme lak na už položené parkety a tím je dobře ochráníme. Lak poskytuje vynikající ochranou vrstvu, která chrání parkety před různými poškozeními dřeva, skvrnami, kapkami vody, tekutinami a prachem. Ochranná vrstva laku zároveň usnadňuje i jejich čištění. Výše uvedený postup se používá, pokud jde o surové parkety a lakování na už položenou podlahovou krytinu. Většina parket na trhu je už lakovaná v továrně, takže pak hovoříme o hotových parketách.

Vzhled a trvanlivost lakovaných parket

Lakované parkety mají charakteristický lesk a tím se svým vzhledem liší od olejovaných. Kromě toho lak poskytuje poměrně trvalou ochranu, kterou je potřeba obnovit až po více než deseti a více letech. Jaká bude jejich ochrana a jak dlouho vydrží, závisí také na druhu použitého laku a jeho vlastností.

Jaké jsou výhody lakovaných parket?

Vyšší lesk,

lepší ochrana před poškozením, tekutinami, skvrnami atd.,

trvalejší ochrana, kterou není potřeba obnovovat několik let,

snadné čištění a údržba parket.

V porovnání s olejovanými parketami mají lakované parkety tu nevýhodu, že v případě poškození je potřeba celou podlahovou krytinu přebrousit a následně celý prostor nalakovat, protože lokální oprava poškození není možná. Na druhé straně lak chrání dřevo lépe než olej a poskytuje o hodně trvalejší ochranu, která vydrží deset a více let bez toho, abyste se museli zaobírat údržbou parket.

Olejování parket

Pokud se Vám nelíbí vzhled lakovaných parket, nebo byste chtěli co nejvíc zdůraznit přirozený vzhled dřeva, potom jsou pro vás olejované parkety tou správnou volbou. Samotný proces olejování je dokonce jednodušší než lakování, je však potřebné ho opakovat častěji – přibližně každé dva roky. V případě obytných prostorů, které jsou vystavené větší zátěži, bude potřeba parkety naolejovat vícekrát a v případě ložnice stačí proces opakovat každých pár let.

To, jestli je potřeba parkety znovu naolejovat, se dá posoudit podle toho, jestli padající kapka vody zůstane na povrchu nebo se do nich okamžitě vstřebá. Pokud se do nich kapka rychle vstřebá, je potřeba parkety znovu naolejovat. Na výběr máte mnoho různých druhů olejů, ale nejdůležitější je rozhodnout se pro kvalitní, protože od toho bude záviset, jak dobře budou vaše parkety chráněné a jak dlouho tato ochrana vydrží.

Proč zvolit olejované parkety?

Vzhled je matnější, takže parkety se nelesknou,

olej hezky zdůrazní vzhled dřeva a jeho vlastností,

teplejší pocit na dotyk při chůzi,

přírodní oleje jsou zdraví prospěšnější,

je možná lokální oprava škrábanců a jiných poškození (zbrousíte a znovu naolejujete jen jednu parketu).

Jak probíhá údržba olejovaných parket?

Je potřeba dávat zvlášť pozor při vylití tekutin, protože lakované parkety mají lepší voděodolnost, než olejované parkety. Olejované parkety jsou na rozdíl od lakovaných méně odolné vůči poškození a poškrábání, ale jejich případné poškození je možné rychle opravit. Stačí přebrousit místo poškození a znovu naolejovat. Při správné údržbě si udrží pěkný vzhled po dlouhou dobu.

Samotná údržba spočívá jen v tom, že je každý rok nebo dva roky naolejujete. Opakované olejování parket je možné vykonat manuálně nebo strojově, bez problémů se však do toho můžete pustit sami.

Během údržby je potřeba, abyste na čištění zvolili prostředky speciálně určené na olejované parkety, protože jemně, ale efektivně odstraní všechny skvrny.

Jsou pro vás vhodnější olejované nebo lakované parkety?

Při rozhodování o tom, jestli by pro vás byly vhodnější olejované nebo lakované parkety, je potřeba zohlednit vaše preference, vkus a zvyky, ale i to, v jaké místnosti budou parkety položené a jak moc bude tento prostor namáhaný.

Pokud se vám líbí vzhled dřeva a přejete si, aby vaše podlaha měla co nejpřirozenější vzhled, pravděpodobně upřednostníte olejované parkety, které ve vaší domácnosti vyčarují úžasný pocit tepla. Samozřejmě v takovém případě musíte počítat s tím, že si budou vyžadovat o trochu víc údržby než lakované parkety.

Jestli vám však záleží na tom, aby vaše podlaha vyzařovala teplo a vynikl vzhled dřeva, údržba olejovaných parket pro vás určitě nebude představovat únavu a náročnou činnost.

V případě, že s údržbou parket chcete mít co nejméně práce a hledáte nejtrvanlivější a nejodolnější řešení pro jejich ochranu, lakované parkety budou pro vás tou správnou volbou. Lakováním důkladně ochráníte dřevo a tím zabezpečíte, aby měla podlahová krytina co nejdelší životnost.