Při výběru dřeva na terasu budete zvažovat poměr životnosti, mechanické odolnosti a ceny. Skvělou zprávou je, že nejlepší dřevo na terasu nemusí být to, které vám nejvíce provětrá peněženku. Raději než po módních výstřelcích sáhněte po kvalitě, která nestárne.

Jen si to představte, relaxujete na terase, popíjíte kávu a díváte se do zahrady. Dřevo vás příjemně hřeje do vašich bosých chodidel. Aby vám vysněná terasa dělala radost i po letech, volba druhu dřeva je zcela zásadní, jinak se idylka může změnit v noční můru a kolotoč neustálých oprav.

Nejlepší poměr kvalita-výkon nabízejí severské dřeviny

Na žebříčku popularity drží přední příčky:

evropský modřín,

borovice,

severská borovice,

sibiřský modřín,

tepelně upravená severská borovice.

Nejkvalitnějšími dřevinami na terasové palubky jsou sibiřský modřín a tepelně upravená (thermowood) severská borovice, mají totiž nejvyšší hustotu. Ani u měkčího dřeva však nemusíte šlápnout vedle, jen je třeba počítat s tím, že potřebuje pravidelnou údržbu. Ideální je ošetření vždy před zimou a po zimě. Pokud máte terasu krytou nebo žijete v oblasti, kde je stálé počasí, opotřebení dřeva bude pomalejší, i tak je ale potřeba o něj pravidelně pečovat.

Kromě evropských můžete sáhnout také po exotických dřevinách. Jsou dražší – díky podmínkám, ve kterých rostou, však nabízejí životnost přes 30 let. Nevýhodou tropických dřevin může být to, že někdy mají tendenci se kroutit.

Obyčejná dřevěná prkna nestačí

Terasová prkna mají ještě jednu zvláštnost, na povrchu naleznete jemné drážky, díky kterým jen tak neuklouznete. Což se hodí při námraze i v létě, kdy děti přebíhají mezi bazénem a terasou. Oproti běžným palubkám tedy terasová prkna zvyšují bezpečnost a komfort. A obávat se nemusíte ani zadření třísky!