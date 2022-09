Děti zamířily do školních lavic a potřebují nějakou podporu. S těmito dobrotami se jim bude trávit čas ve škole mnohem příjemněji. Vyzkoušejte je a nezapomeňte se zúčastnit soutěže.

Pokud chcete, aby si děti přinesly do života dobré návyky, je ideální s jejich začleňováním začít co nejdříve. A v oblasti stravování to platí dvojnásob! Proto byste rozhodně neměli podceňovat to, jaké potraviny převažují ve vaší kuchyni. Záleží-li vám na tom, aby byly suroviny skutečně kvalitní, v obchodech hledejte výrobky označené logy biolistu a biozebry. Jedná se totiž o certifikované biopotraviny, které byly vypěstovány v souladu s principy a legislativou ekologického zemědělství. Během jejich produkce nebyla použita žádná zbytečná chemie, postřiky ani průmyslová hnojiva. Více informací o principech ekologického zemědělství a o biopotravinách se dozvíte na stránkách myjsmebio.cz.

Rádi byste spolu se svými ratolestmi zažili svět ekologického zemědělství na vlastní kůži? Zavítejte například na Farmu Holany, jež kromě biopotravin nabízí také ubytování v malebném penzionu, a vy tak v prostředí českého venkova můžete strávit rovnou celý víkend! Více informací se dozvíte na farmaholany.cz. Zkusit můžete i jinou z ekofarem, navštivte weby kamprobio.cz a lovime.bio, kde pomocí interaktivní mapy dohledáte tu, která se nachází nejblíže vašemu okolí.

Placky plněné šunkou, sýrem a zeleninou

250 g špaldové mouky, 60 ml vody, 50 ml olivového oleje, ½ kypřícího prášku, špetka soli, 2 balení tvrdého sýra typu gouda, 2 balení kuřecí šunky, hrst salátových listů, rajče, 200 g polotučného tvarohu

Mouku prosejte a smíchejte s kypřícím práškem, přidejte sůl, vodu, olej a vypracujte hladké těsto, které rozdělte na 6 částí. Ty pak jednotlivě vyválejte na placky. Následně každou z nich opražte na sucho na pánvi. Placku otáčejte ve chvíli, kdy se začne nafukovat a tvoří se na ní bublinky. Zeleninu omyjte, salát nechte odkapat a rajčata pokrájejte na menší kousky. Každou placku namažte tenkou vrstvou tvarohu, poklaďte dvěma plátky šunky, salátovými listy, dvěma plátky sýra a rajčaty. Důkladně zabalte tak, aby se neotvírala, a překrojte na polovinu.

Ovesné sušenky s rozinkami a ořechy

70 g špaldové mouky, ½ kypřícího prášku, 50 g třtinového cukru, 80 g másla, 2 lžíce medu, 1 vejce, 130 g ovesných vloček, 80 g rozinek, 20 g nasekaných mandlí, špetka soli

Troubu předehřejte na 170 stupňů. Mouku promíchejte se solí, kypřícím práškem a cukrem. Na pánvi rozpusťte máslo, vložte ho do mísy, přidejte med a následně vyšlehejte s vejci. Přisypte mouku, přidejte vločky, rozinky, nasekané mandle a důkladně promíchejte, dokud nevznikne lepivé těsto. Z něj pak tvarujte placičky a skládejte na plech vystlaný pečicím papírem. V troubě pečte 15 minut a nechte vychladnout.

BIO SOUTĚŽ

Do konce měsíce září můžete za nákup biopotravin soutěžit o jednu ze 12 elektrokoloběžek! Registrační formulář a pravidla soutěže najdete na myjsmebio.cz/soutez. Tak se nezapomeňte zapojit!