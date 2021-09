Václavky jsou oblíbené houby. Objevují se v září okolo sv. Václava a rostou až do prosince. Připravte si skvělou falešnou dršťkovou a prohřejte se.

Václavek je několik druhů a všechny jsou jedovaté. Ovšem jen do té doby, než je důkladně tepelně upravíte. V případě václavek se jedná alespoň o 20 minut.

Václavky v kuchyni

Václavky se hodí do různých polévek, omáček, ale i k nakládání do octa. My jsme si pro vás připravili recept na falešnou dršťkovou polévku.

Falešná dršťková polévka

Malá miska omytých a pokrájených václavek, velká mrkev, větší cibule, červená paprika, pálivá paprika, 2 velké stroužky česneku, lžička majoránky, sádlo, pepř, sůl, litr vody nebo vývaru.

Na pánvi rozpálíme 2 lžíce sádla, vhodíme pokrájenou cibuli a když je dozlatova, vmícháme mletou papriku a krátce za stálého míchání ji orestujeme, jinak by zhořkla. Zalijeme horkou vodou nebo vývarem.

Václavky pokrájíme na větší kousky, aby připomínaly dršťky. Vhodíme houby a vaříme je alespoň 20 minut. Dochutíme pepřem, prolisovaným česnekem, solí a nakonec promneme sušenou majoránku. Můžeme podávat s pečivem.