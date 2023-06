Horké počasí není snadné pro žádnou věkovou kategorii a zdravotní stav, a proto je třeba vědět, jak se chránit. Máme pro vás tipy, jak se oblékat, stravovat i pít.

Nejlépe je ve stínu u vody. Foto: Pixabay, Engin Akyurt

Horké a tropické dny jsou náročné. Mezi nejohroženější osoby během takovýchto dnů patří děti do 4 let, lidé nad 65 let, těhotné, kojící či zvláště drobné ženy, dlouhodobě nemocní (nemoci srdce, vysoký krevní tlak, nadváha) a lidé s některými léky (např. na depresi, nespavost apod.). Pokud o takových osobách víte, měli byste s nimi být několikrát denně v kontaktu (třeba jen telefonicky).

Jak a co pít v horkých dnech?

Pitný režim je v tomto období nezbytný. Je vhodné pít alespoň 2-3 litry tekutin za den. Pokud budete sportovat, pijte 2-4 sklenice každou hodinu. Co je nejlepší pít? Ideální je kohoutková voda, doplněná o minerálky, bylinkové čaje. Ochlazující účinky má také slabý zelený čaj. Nevhodné jsou sladké nápoje. Pít je třeba i v tom případě, že nemáte pocit žízně. Tak to mívají hlavně děti a staří lidé. Nevhodný je také alkohol.

Co jíst v horkých dnech?

Nejen pití, ale i vhodné jídlo je důležité. Nejen kdy jíte, ale co jíte. Nejlepší jsou lehká a snadno stravitelná jídla. Patří sem jogurty, chlazená zelenina, zeleninové saláty, studené polévky, jogurty, lehké pomazánky bez majonéz. Z ovoce jsou vhodné jahody, třešně, maliny, borůvky, meloun, které osvěží i dodají tekutiny. Ovoce je nejvhodnější jíst mezi jídly, aby ve střevech nekvasilo.

Co když nechcete jen chroupat syrovou zeleninu? I v horku můžete vařit jídlo, i když u plotny příliš nebudete chtít trávit čas. Je vhodné vařit v páře, ve vodě, blanšírovat (krátce a prudce zeleninu vařit, pak prudce zchladit), možné je i rychlé restování. Polévky jsou nejlepší studené, teplé polévky by měly být s minimem nebo bez tuku, lehké, řídké. Hodí se i hodně využívat bylinky, od petrželky, přes pažitku, až po například bazalku.

Těžké jídlo zatěžuje organismus, a to je to, co v těchto dnech potřebujete. Důležité je jíst menší porce a častěji.

Jak se oblékat v horkých dnech?

V horku je také třeba se více zamyslet nad oděvy. Ideální jsou z přírodních materiálů, které jsou prodyšnější. Klasikou je lněné oblečení, případně bavlna, bambus, konopí. Protože se tyto materiály hodně mačkají, mohou případně obsahovat nízké procento syntetický (umělých) vláken.

Oděvy by měly být lehké, volnější, ideálně ve světlých barvách. Ty totiž méně pohlcují horko.

Jak se chránit venku? Ideální je mít oblečení na většině těla a tam kde není, je nezbytné natřít tělo krémem s faktorem SPF 15 a vyšším. Nezbytností je i pokrývka hlavy (čepice, klobouk), která ochrání před úžehem. Variantou je také slunečník, deštník, zkrátka cokoli, co poskytne hlavě stín. Vhodné jsou také sluneční brýle.

Ovoce dodá tekutiny, minerální látky a osvěží. Foto: Pixabay, Silvia

Jak čas trávit venku za horka

Kromě výše uvedených způsobů ochrany je třeba vědět, že nejlepší je nechodit ven okolo poledne. Vhodnější je vyhledávat stín. Lidé s chronickými onemocněními srdce a cév a malé děti by při teplotách překračujících 30 °C měly pobývat venku nejlépe jen v ranních a podvečerních hodinách.

Co dělat v horké místnosti

Přestože nás to svádí k větrání, je vhodné větrat jen ráno a v noci. Během dne, zhruba od 10 do 18, je lepší neotevírat okna. Vhodné je také využití závěsů (ideálně světlých), případně žaluzií.

Jak zacházet s klimatizací

Pro pobyt v místnosti je zdánlivě ideální klimatizace. Je třeba ale hlídat několik faktorů, abyste si spíše neuškodili. Správné nastavení klimatizace by mělo být v létě maximálně o pět až sedm stupňů nižší než okolní teplota. Pokud máme venku 35 °C, pak by v místnosti s klimatizací mělo být okolo alespoň 29 °C.

Když by totiž byl rozdíl větší, mohl by vzniknout teplotní šok, a to vede k náchylnosti k respiračním onemocněním, bolestem v krku – angínám a k onemocněním močových cest. Organismus kolísá mezi tepelnými extrémy a není v rovnováze.

Klimatizovat je třeba pomalu a neagresivně. Nesmíte cítit nepříjemné studené proudění vzduchu. Nesmí být zima. To naznačuje přechlazenou místnost a vyjít ven do horka není vůbec dobrý nápad. To samé platí i v případě klimatizace v autě.

Puštěná klimatizace vytváří suchý vzduch. Je tedy třeba častěji pít, podobně jako při sportu.

