Sice je venku chladno, ale venku houby rostou. A ne jen tak ledajaké. Až do zimy a pokud je mírná, tak i do časného jara roste hlíva ústřičná. Je skvělá nejen v kuchyni, ale také pro zdraví.

Foto: archiv Stylu života

Hlíva ústřičná (Pleurotus ostreatus) je houba, která je stále oblíbenější. Mají o ni zájem příznivci přírodních prostředků pro zdraví, ale také se velmi dobře uplatní jako všestranná a chutná ingredience v kuchyni.

Díky svým prokázaným zdravotním účinkům a snadné dostupnosti se stává součástí moderního životního stylu. Hlíva ústřičná roste od konce léta až do zimy. Když je zima mírná, najdeme tuto houbu i brzy jaře. A kde ji hledat? Porozhlédněte se v lese na listnatých stromech, jako jsou buky, vrby, topoly, ořešáky. Roste na živých nebo odumřelých kmenech a výjimečně se objevuje i na dalších listnatých stromech.

Pěstování hlívy doma

Hlíva ústřičná se dá snadno vypěstovat i doma. Stačí zakoupit připravený substrát s myceliem a umístit ho na místo se stálou teplotou a vlhkostí. První úrody se můžete dočkat už za pár týdnů.

Zdravotní účinky hlívy ústřičné

Hlíva ústřičná obsahuje řadu biologicky aktivních látek, které přispívají ke zlepšení zdravotního stavu. Důležitou složkou jsou přírodní polysacharidy betaglukany, u kterých byla prokázána schopnost stimulovat imunitní systém. Využívají se pro zdolávání infekcí, nasazují se jako prevence nachlazení či chřipky.

Protizánětlivé a antioxidační účinky. Hlíva obsahuje také antioxidanty, které neutralizují volné radikály v těle. To pomáhá snižovat záněty a chrání buňky před poškozením.

Snížení cholesterolu. Díky složce zvané lovastatin může pravidelná konzumace hlívy přispět ke snížení hladiny „špatného“ LDL cholesterolu v krvi, čímž podporuje zdraví srdce a cév.

Podpora trávení. Díky vysokému obsahu vlákniny podporuje konzumace hlívy ústřičné zdravou činnost střev, reguluje trávení a působí jako prevence proti zácpě.

Hlíva ústřičná je bohatá na vitamíny skupiny B, vitamín D, minerály jako zinek, železo a draslík, a také na kvalitní bílkoviny.

Hlíva ústřičná v kuchyni

Hlíva ústřičná má neutrální chuť s jemným nádechem oříšků, což je předpokladem pro bohaté využití v kuchyni. A do čeho ji můžeme přidat? Nejčastěji bývá hlíva součástí polévek s vývary. Často se z ní připravuje také falešná dršťková polévka.

S hlívou také můžeme připravit výborné omáčky, které se hodí k těstovinám nebo rýži. Stačí ji osmahnout na másle nebo olivovém oleji, přidat smetanu, česnek a bylinky.

Foto: archiv Stylu života

Není řízek jako řízek. Ten z hlívy hezky obalené v trojobalu a usmažené je vynikající nejen pro vegetariány, ale i masožravce.

Hlíva je ovšem také výborná jako příloha. Často se nakládá do sladkokyselého nálevu, ve kterém je i cibule a koření. Vynikající je také osmažená s cibulkou, česnekem a bylinkami. Hlíva se hodí třeba i do rizota, omelety i do slaného koláče. Hlívu můžeme zapéct, ovšem znamenitá je v guláši.

Hlíva ústřičná je považována za přírodní poklad. Bylo zjištěno, že pravidelná konzumace prospívá zdraví. Vychutnat si ji můžete v polévce, hlavním jídle, ale také si hlívu naložit. Vyzkoušejte, jak je skvělá.

Zdroj:

https://www.healthline.com/nutrition/oyster-mushroom-benefits

Houby jako lék, Ottovo nakladatelství, 2013