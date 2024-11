S broadwayským muzikálem Donaha! se na Fidlovačku vrací nejen devadesátky, ale i slavná éra muzikálů…

Foto: Divadlo Na Fidlovačce

Stejnojmenný britský film slavil v roce 1997 úspěch svým skloubením humoru, tragikomiky a sociálního dramatu. Amerika sáhla po námětu hned – a kupodivu vše zachovala, kromě Sheffieldu. Muzikálové zpracování se odehrává v Buffalu, ale jinak všechno zůstalo: humor, drama plus spousta pěveckých a tanečních čísel.

Průmyslové Buffalo zasáhla ekonomická krize a hromadné propouštění. Chlapi z továrny jsou nezaměstnaní a frustrovaní a čelí kvůli tomu spoustě problémů. Jerrymu hrozí, že když nebude platit alimenty, přijde o kluka. Dave má svou hrdost a nechce pracovat v supermarketu. A Harold už půl roku neřekl své ženě, že nemá práci… Ale když do města přijede newyorská show se striptéry a kluci vidí, kolik ty lístky stojí – a že je ženský jsou ochotný vysolit – napadne je, že by mohli zkusit něco podobného…

Scéna s dvoupatrovou konstrukcí připomíná West Side Story, chytře dokáže představovat čtyři byty zároveň, malým přesunutím centrální části se prostor z továrny změní na Haroldův dům, kavárnu nebo policejní stanici… Perfektně umožňuje hercům se projevit.

Největší prostor tu má Přemysl Pálek coby Jerry, který celý ten nápad protlačuje a jehož zoufalý boj o syna zmrazí veškerou předchozí legraci. A je skvělý. Tomáš Savka zářil v muzikálech v Ostravě a tady dokonale zapadne do role Davea, jako by byla psaná přímo pro něj. Celá ta parta „fešáků“ je tak pestrý vzorek úplně obyčejných chlapů, že si vážně říkáte, co ti herci všechno neudělají, respektive že chce fakt odvahu jít do téhle hry, když vědí, že tu budou vystupovat do půl těla svlečení, víceméně. Ale o tom je celá ta hra: „kdo se na nás bude chtít dívat? Co když tu hrůzu vypískají?“

Foto: Divadlo Na Fidlovačce

Z ženských postav je nejvýraznější Vendula Příhodová a Marika Procházková, dvojitý duet s jejich protějšky patří mezi nejhezčí melodie (a zcela smazává podivný dojem z úvodní uječené písně dámské jízdy). Zaujme i dětská role kluka Nathana, která má spoustu náročného textu.

Měla jsem silný pocit deja vu, když se na jevišti začali objevovat stálice fidlovačkové scény, jako je Zdeněk Maryška (ten naštěstí netančí) nebo Ludmila Molínová. Kdo na Fidlovačku chodí pravidelně, ten brzy získá dojem, že to jsou jakési talismany, bez kterých by žádná hra nemohla uspět. Stejně bylo fajn znovu vidět na nuselských prknech Dennyho Ratajského nebo Vandu Chaloupkovou, kteří na Fidlovačce začínali.

Muzikál obsahuje spoustu báječných melodií, které vás nutí aspoň si podupávat, v druhé půlce dokonce diváci začali tleskat do rytmu. Po téměř dvaceti letech se titul vrací do Prahy, a nabízí drajv i drama. Odcházíte z divadla s širokým úsměvem i po tříhodinovém sezení, obohacení o skvělý divadelní zážitek.

Broadwayský muzikál, libreto Terrence, McNally

Hudba a texty písní: David Yazbek

Režie: Petr Veselý

Překlad: Pavel Dominik

Dramaturgie: Kristýna Tejmarová

Choreografie: Ivana Hannichová

Scéna: Jaromír Vlček, kostýmy: Jana Chamlarová

Hud. nastudování: Petr Ožana

Asistent režie: Lucie Lukešová, asistent choreografie: Michal Kováč

Produkce: Rostislav Šrom

Light design: Sebastian Termanini, Zvuk: Vít Šícha, inspice: Lucie Lukešová

Premiéra: 19. 9. 2024, délka představení: 190 min.

Hrají: Přemysl Pálek, Tomáš Savka, Vendula Příhodová, Marika Procházková, Denny Ratajský, Vanda Chaloupková, Zdeněk Maryška, Ludmila Molínová