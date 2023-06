Když je hezké léto, přicházejí s ním i náročnější horké dny. Mohou se také objevit zdravotní komplikace, jako je úpal, úžeh. Zjistěte, jak je poznat a jak si s nimi poradit.

Jak se liší úžeh a úpal

Úžeh vzniká vlivem působení přímého slunečního svitu, v případě úpalu je na vině horko. Může se jednat o nevětrané přehřáté místnosti, ale také o dopravní prostředky, saunu, tělocvičnu.

Úpal a úžeh probíhá u každého velmi rozdílně. Všeobecně je možné říci, že úžeh většinou trvá dva až tři dny. Úpal se může z nejhorších příznaků zlepšit už během půl hodiny.

Jak poznat úpal

Úpal patří mezi velmi časté letní problémy a znamená selhání regulace tělesné teploty. Poznáte ho podle suché horké červené pokožky. Osoba má horečku a nepotí se, je unavená, zmatená, může pociťovat závratě, projevem je i nevolnost až zvracení. Úpal provází i rychlý silný puls a tepavá bolest hlavy. V krajním případě může člověk upadnout i do bezvědomí.

Co dělat při úpalu

Jako první bychom člověka s úpalem měli přesunout na chladné místo s dostatkem čerstvého vzduchu a rychle mu postupně ochlazovat tělo vlažnou, a pak studenou vodou. Podobně jako při nevolnosti pomáhá, když si člověk lehne a druhá osoba mu drží zvednuté nohy nebo je o něco opře. Vhodné je také vypít dostatek tekutin, aby se doplnil jejich nedostatek. Důležité je i kontrolovat základní životní funkce. Jestliže se stav horší, je třeba přivolat lékařskou pomoc. Úpal většinou trvá jen několik hodin, za předpokladu, že příslušná osoba dostane včas výše uvedenou první pomoc. Ale ani pak se člověk nemusí cítit zcela v pořádku. Ještě několik dnů může cítit větší únavu nebo ospalost.

Jak poznat úžeh?

Dostat úžeh není nic těžkého. V podstatě se jedná o přehřátí mozku kvůli pobytu na slunci. Souvisí tedy s delším vystavení se slunečním paprskům. Je dobré vědět, že se úžeh a úpal často objevují najednou. Příznaky úžehu nastupují většinou se zpožděním několika hodin, obvykle v noci.

Nejvyšší pravděpodobnost, že dostaneme úžeh je, když slunce strojí nejvýše na obloze, což bývá okolo poledne. Obzvláště je třeba hlídat děti a starší osoby. Základem je pokrývka hlavy (klobouk, kšiltovka). Existují ale i další doporučení, jak se chránit před horkem.

Mezi příznaky úžehu patří bolest hlavy, horká pokožka, spálená pokožka, ztuhlá šíje, slabost, nevolnost, zvracení, a také horečka.

Co dělat při úžehu

Při úžehu je třeba dostat postiženého člověka do stínu (chladného a větraného prostoru). Hodí se mu ochladit mu hlavu, k tomu je vhodný studený obklad. Potřeba je také doplnit tekutiny. Ideální je nejen obyčejná voda, ale protože je třeba doplnit minerály, hodí se minerální vody, ale také iontové nápoje nebo lehce osolené voda.

Opatření při úžehu a úpalu

Osobě s úžehem nebo úpalem sundejte nadbytečné oblečení. Položte jej a podložte mu nohy.

Přikládejte chladné obklady na hlavu i zátylek, případně na třísla a podpaží. Variantou je i omývání houbou nebo vlažná sprcha.

Tekutiny jsou vhodné podávat vlažné, po doušcích. Hodí se minerální voda, iontové nápoje, mírně oslazený studený čaj. Sledujte stav postiženého, obzvláště u dětí a starších osob. Pokud se zhorší, vyhledejte lékařskou pomoc.

Na co je třeba dát pozor při přehřátí

Přehřátí se může rychle zhoršovat, dokonce až do bezvědomí s křečemi a rozvojem šoku. Tady je nezbytné ihned volat záchrannou službu.

Pokud nastane mírnější forma přehřátí a na začátku je jen mírně zvýšená teplota (do 38 °C), je třeba postiženého ochlazovat. Rizikové skupiny (děti a starší osoby) je třeba více hlídat, případně se poradit s pohotovostí. Ostatní je při nezhoršeném stavu hlídat a sledovat, protože může dojít k vyčerpání z přehřátí, tedy k opožděné reakci.

Co dělat při křečích z přehřátí

Křeče vznikají ze ztrát vody a iontů pocením, vyskytují se obvykle v oblasti břicha a končetin, mohou se dostavovat v souvislosti s namáhavou činností.

Ukončete namáhavou činnost a zůstaňte v klidu ve stínu a chladu. Pijte ovocné šťávy nebo iontové nápoje pro sportovce. Je důležité pevně stlačit svaly a uvolnit je jemným promasírováním. Pokud křeče do hodiny neustoupí, volejte lékaře. V opačném případě odpočívejte a k námaze se ještě několik hodin nevracejte, přestože se třeba i jinak budete cítit dobře. Jinak by to mohlo vést k úpalu či vyčerpání z přehřátí.

Jak poznat vyčerpání z přehřátí

Vyčerpání z přehřátí může vzniknout i několik dnů po expozici vysoké teplotě, při nevyvážené náhradě tekutin. Problém spočívá v nadměrné ztrátě vody a soli pocením.

Jaké jsou projevy? Pocení, bledost, únava, slabost, svalové křeče, závratě až mdloba, nevolnost nebo zvracení. Tělesná teplota může být normální, kůže studená a vlhká, pulz rychlý a slabý, dýchání rychlé a mělké. Lékařská pomoc je nezbytná, pokud jsou příznaky závažné anebo postižený trpí vysokým krevním tlakem či problémy se srdcem. Zvláštní pozornost zasluhují těhotné ženy.

Co dělat? Důležité je postupně ochlazovat organismus a podávat tekutiny po doušcích. Pokud má ale osoba nevolnosti, tak tekutiny nepodávat. Pokud příznaky trvají déle než hodinu, je nutné vždy kontaktovat lékaře. Dle jeho rady pak případně podat solné (iontové) roztoky.

