Slavný britský muzikál, založený na neméně slavném filmu, se dočkal svého uvedení u v Čechách. Pandemie odsunula premiéru, ale čekání stálo za to. I když tomu možná nevěřili všichni…

Foto: archiv Hudebního divadla Karlín

Když se proslechlo, že pro roli Franka Farmera Karlín získal Hynka Čermáka, mnozí pochybovali. Nebo se spíš lekli, že ho produkce bude nutit zpívat, je to přeci jen muzikál. Ale svou účast potvrdila i Eva Burešová, a tak i ti největší pochybovači couvli – a koupili si lístky půl roku před premiérou. Zdál se to být risk, ale vyplatil se.

Kdo čekal velkolepou show s efekty, ohněm a konfetami, ten se dočkal. Celé je to velmi příjemné překvapení. I tím, že muzikál nesleduje slepě filmovou předlohu, ale jen se jí inspiruje a rozvíjí příběh trošku jinak. Větší prostor tu mají sestry Marronovy, Nicki a slavnější Rachel. Eva Burešová v titulní roli potvrdila svou vysokou profesionalitu, ale Natalia Hatalová coby Nicki překvapí svým jasným hlasem, skvěle se spolu doplňují. Hynek Čermák se patřičně a neproniknutelně mračí. Jeho role je především činoherní a pojal ji velmi úsporně, jak se na nenápadnou ochranku sluší.

Foto: archiv Hudebního divadla Karlín

Diváci musí kapku přistoupit na divadelní zkratku a skousnout, že se slavná zpěvačka hluboce zamiluje do chlápka, se kterým se jednou pohádala. Vlastně tu režie pracuje s lehkým ironickým nadhledem, jinak by působilo až absurdně, když toho zamračeného chlápka se stoickým výrazem Rachel označila jako „prince z pohádky“. Holt velká dávka básnické licence.

Živá kapela pod taktovkou Martina Kumžáka rozehraje známé melodie a vám dojde, že Bodyguard je vlastně také takový „hit-muzikál“ tedy příběh poskládaný z písní jednoho interpreta. Ale Whitney Houston měla tolik nádherných skladeb, že vybrat z nich ty nejlepší muselo být náročné. Překlad známých šlágrů do češtiny někdy malinko zabolel, licenční podmínky jsou zákeřné a kruté. Profesionální provedení však vynuluje veškeré pochyby. Beztak si většina diváků v duchu brouká text tak, jak ho zná z rádií…

Živá hudba, nestárnoucí hity a skvělé pěvecké výkony jsou tahákem, který spolu se známým námětem lákají diváky do Karlína. A dalším důvodem je šeptanda a pozitivní dojmy. Protože první, co nás napadlo po spadnutí opony, bylo: tohle by se líbilo mamce/kamarádce/libovolně doplňte. Na kdy mají další volné lístky?

Informace o představení

2 hodiny 20 minut včetně přestávky

Hudební divadlo Karlín, Velká scéna

Premiéra 23. 3. 2023

Hrají: Eva Burešová / Tereza Mašková, Dasha / Natália Hatalová, Pavel Nešas / David SuchařípaHynek Čermák, Denny Ratajský/Oskar Hes, Richard Genzer, Jan Sklenář / Filip Kaňkovský, Tobiáš Freja / Matěj Hezký

Překlad a texty písní: Adam Novák

Hudební nastudování: Martin Kumžák

Režie: Antonín Procházka

Sbormistr: Sára Bukovská

Choreografie: Ivanka Hannichová

Kostýmy: Michaela Horáčková Hořejší

Scénograf: Martin Černý