Komedie z domova důchodců? To existuje? Studio Dva se nebojí hrát i neobvyklá témata.

Leckdo by si mohl myslet, že na pobytu v domově důchodců se nedá přece najít nic, co by bylo k smíchu. Tohle úzkoprsé vidění světa ale popírá autor hry, který chce ukázat, že dříve narození nepatří do starého železa, že nejsou na odpis. V této hře se o tom přesvědčíte.

Foto: Václav Beran

V jednom domově má Abby sama pro sebe dvojlůžkový pokoj, který si vybojovala – vystrnadila z něj každého, koho jí tam zkusili dát. A teď je tu nějaká Marilyn a pořád mluví a je jí všude plno. Abby jí nemůže vystát, vždyť v přízemí je přece volný pokoj. A tak mezi sebou uzavřou sázku a vítězstvím je konečně mít jedna od druhé klid…

Postava Abby, protivné čůzy, je perfektně popsaná právě tak, aby vám i všem v sále neskutečně pila krev. Úplně litujete personál, že s ní musí vycházet. Ošetřovatel Scotty (Petr Stach) by měl dostávat příplatek už jen za vstup do jejího pokoje. Marta Vančurová jí zahrála tak přesvědčivě, že lidi až nevěřícně kroutili hlavou, „no ta je příšerná.“

Optimistickou Marilyn ztvárňuje Daniela Kolářová, která s sebou pokaždé, když vtančí na scénu, vnese neskutečnou energii. Dát tyhle protiklady do jednoho pokoje přece nemůže dopadnout dobře. Ale… možná že tahle sázka je donutí překročit vlastní hranice…

Hra na pomezí dramatu a komedie, kdy vtipné střídá hluboká pravda o životě, mi připomněla třeba Šest tanečních hodin v šesti týdnech. I tam hned v úvodu potkáte celkem nesympatickou dámu, a teprve časem možná zjistíte, proč je taková. Podobně je tomu i tady. Abby má svoje důvody, proč je zahořklá, ale možná zjistí, že je načase poslat je k ledu a využít čas, který ještě má.

Takže třebaže prostředí domova seniorů není právě veselé, tenhle příběh dokazuje, že není nezbytně nutné vidět všechno hned černě…



Délka představení: 1 hod. 35 min.

Autor: David Lindsay-Abaire

Překlad: Pavel Dominik

Inscenační úprava: Miroslav Hanuš

Režie: Miroslav Hanuš

Dramaturgie: Karola Štěpánová

Hudební spolupráce a nastudování: Milan Potoček

Hrají:

Abby, rezidentka: Marta Vančurová

Marilyn, rezidentka: Daniela Kolářová

Scotty, asistent: Petr Stach

Benjamin: Štěpán Benoni

Colleen: Lucie Pernetová

Derek: Jiří Ployhar