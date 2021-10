Nemusíte se věnovat vrcholovému sportu, aby pro vás bylo důležité téma regenerace svalů. I pokud cvičíte, běháte nebo děláte jakýkoliv aktivní sport na amatérské úrovni, či dokonce jen příležitostně, můžete se po tréninku cítit poněkud zničeně. Nebudete mít sílu na případném dalším tréninku druhý den a únava svalů vás může omezovat i v běžném životě, třeba v práci. Proto si v článku představíme pár tipů, jak urychlit regeneraci svalů, zejména se zaměříme na jeden inovativní způsob. Tyto tipy pak ocení dokonce i ti, kteří nesportují vůbec, protože dostatek energie po celý den se hodí úplně každému.

Červené světlo jako zázračný lék

Možná to bude znít jako rada od nějakého šamana, ale červené světlo je opravdu dobrým pomocníkem pro urychlení procesu regenerace. Navíc vám při jeho „nasátí“ po ránu dodá energii na celý zbytek dne. Konkrétně je zde řeč o terapii červeným světlem.

Terapie červeným světlem je metoda, která využívá LED panelů produkujících červené a blízké infračervené světlo. Tyto červené a infračervené panely si přitom každý z nás může pořídit domů a není třeba nikam docházet. Metoda je založena na tom, že světlo o určité vlnové délce dokáže v lidské tkáni vyvolat přirozený biostimulační účinek.

Červené a blízké infračervené světlo totiž zlepšují funkci mitochondrií, které produkují energii ATP (adenosintrifosfát) v buňkách. Na buněčné energii závisí všechny chemické procesy v lidském těle a když budou mít dost energie vaše buňky, budete si připadat plní energie i vy samotní.

Červené světlo, které má vlnovou délku 610–700 nm, odvádí práci na povrchu těla, když dokáže proniknout asi 2,5 cm hluboko. Má pozitivní přínos při léčbě kožních problémů a jizev a dále zmírňuje projevy známek stárnutí, jako je vznik vrásek nebo snižování pružnosti pokožky.

Blízké infračervené světlo o vlnové délce 700–1000 nm již nedokáže vnímat lidské oko, ovšem vaše tělo si ho bude pochvalovat. Proniká hlouběji než červené světlo a pomáhá při regeneraci svalů, šlach, orgánů, mozku i kostí. A to je přesně to, co potřebují nejen všichni sportovci .

Mitochondrie se přirozeně nabíjí díky červenému a infračervenému světlu ze slunce, jenže vzhledem k současnému běžnému způsoba života, kdy lidé většinu času tráví uvnitř, to není dostatečné. 20minutová terapie za pomoci LED panelů, kterou je nejlepší provádět každý den, nahradí několik hodin strávených na slunci.

Další tipy pro rychlejší regeneraci

Jakými dalšími způsoby dosáhnout lepší regenerace po sportu a toho, abyste měli celý den dostatek energie? Základem je v první řadě kvalitní spánek. Neponocujte a snažte se zajistit, aby vás v noci nic nerušilo. Vhodné je z ložnice odstranit všechny zdroje světla a zvuku.

Další dobrou radou je to, abyste dbali zásad správného stravování. Nic hrozného se nestane, pokud si občas dáte něco nezdravého, ale váš běžný jídelníček by měl být založen na vyvážených porcích, které vám dodají odpovídající množství kalorií vzhledem k vaší postavě a dennímu výdeji energie. Hlídat byste měli také příjem makronutrientů (bílkoviny, sacharidy a tuky), lidem ve stravě často chybí bílkoviny, zatímco konzumují jídla bohatá na tuky. Důležité jsou i mikronutrienty (minerální látky a vitamíny). K dosažení optimálního příjmu všech látek kromě kvalitní stravy pomůže vhodná suplementace výživovými doplňky.