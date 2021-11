I u dětí je důležité dbát na jejich zdravou páteř. Jak na prevenci bolesti či skoliózy? Rozhoduje židle, pohyb, ale i správná aktovka.

Sedavý způsob života – to je přesně příčinou, proč může dojít ke zborcení páteře. A právě proto je tolik důležité vést děti k aktivitám a mírnit jejich nadšení z času stráveného sezením u počítače. Co ještě může být účinnou prevencí?

Sezení v lavicích kompenzujte pohybem

Tak jako dospělí, i ratolesti sedí ve školních lavicích dlouhé hodiny. Co s tím? Odpověď je jednoduchá – kompenzace pohybem. Právě proto je dobré vést děti k pohybovým kroužkům , věnovat jim svůj čas a pravidelně vyrážet nejen na procházky. Jaké další faktory mají vliv na jejich páteř?

TIP: Děti jsou mnohdy nadšené zkoušením nových pohybových aktivit. Zkoušením různých sportů můžete odhalit jejich nadání.

Vyberte správnou aktovku

Od prvních krůčků prvňáčka se v aktovce sbírají učebnice, pomůcky a psací potřeby, které podle odborníků často váží okolo 20 procent jejich tělesné hmotnosti – a to je poměrně slušná zátěž pro dětskou páteř. Co s tím? Odpovědností rodiče je vybrat takový batoh či aktovku, které nosnost nákladu zmírní – prostě a jednoduše ji rozloží po celých zádech. Aktovka by měla být co nejlehčí, menší děti by měly nosit vyztuženou aktovku. Zároveň je důležité nastavení nošení – horní hrana musí dosahovat výšky ramen. V rámci pohodlí je dobré sledovat také široké měkké popruhy, které by dítko neměly tlačit ani omezovat v pohybu. A nakonec? Vybírejte také podle vkusu dítěte a praktičnosti, například úložných prostor.

Kvalitní židle je základ

Židle a stůl. Dvojice, která tvoří školákovo domácí zázemí, kde se učí, hraje, tvoří. Jak ale vybrat kvalitní herní židli ? Nejen podle výšky, ale vzhledem k růstu dítěte také s ohledem na flexibilitu – židle by měla být nastavitelná. Kvalitní židle má opěrky rukou, podhlavník a umožňuje pohupování a mírný pohyb. Dítě by mělo zvládat sedět rovně, s nohami v koleni v pravém úhlu tak, aby se chodidla dotýkala země. K tomu je potřeba zvážit výšku stolu, aby páteř byla ve vzpřímené poloze. A jak už jsme zmínili: to nejdůležitější nakonec. Nechte dítěti přirozenou volbu polohy. Na rozdíl od dospělých se děti rády učí v nejrůznějších pozicích – v leže nebo ve stoje.

TIP: Míč k sezení. Pomůcka, která by měla čas od času nahradit židli. Ano, nejen dítěte, ale i tu vaši.