Kelly a Juliet Starrett jsou autory průvodce Stvořeni k pohybu, který vám poradí, proč se vyplatí dýchat nosem, vybudovat prostředí, které vás zbaví sedavých návyků a naučí třeba i mobilizační cviky, které pomůžou zvýšit rozsah pohybu. Máme ukázku z knihy.

„Kniha Stvořeni k pohybu mění pravidla hry. Většina knih o fitness se zastaví u příslovečných dveří do posilovny. Starrettovi však tyto dveře rozrazí a ukážou, že nejdůležitější práce na lepším zdraví se odehrává mimo tělocvičnu a je přístupná každému.“— David Epstein, autor bestselleru Range: Why Generalists Triumph in a Specialized World (Rozpětí: Proč šířeji zaměření lidé vítězí ve specializovaném světě)

Kelly a Juliet Starrettovi

Doktor fyzioterapie a milovník CrossFitu Kelly Starrett je konzultantem sportovců a trenérů z NFL, NBA, NHL i olympijského týmu USA. Spolupracuje také s elitními jednotkami armády a je spoluautorem již několika bestsellerů. Jeho manželka Juliet je bývalá profesionální raftařka, která se věnuje osvětě v oblasti zdraví a fitness. Je zakladatelkou neziskové organizace StandUpKids, zaměřené na boj se sedavým způsobem života dětí. V jejím životopise mimo jiné najdete, že přežila rakovinu i kousnutí zimbabwským hrochem. Manželé Starrettovi žijí se svými dvěma dcerami v San Francisku.

ANOTACE

Kolik hodin denně trávíte sezením? ***** Odpověď bohužel u většiny z nás zní: „Více, než je zdravé.“ Naštěstí vám tato kniha ukáže, že už díky zdánlivě banálním kompenzačním cvičením a každodenním rutinám může být váš život výrazně delší, vitálnější a spokojenější. ***** Získáte návod, jak i bez náročných tréninků a drahého vybavení připravit své tělo na cokoli, co jej potká – na přibývající roky, zranění nebo bolesti a ztuhlost v důsledku životního stylu ovládaného židlemi, technologiemi a kofeinem. ***** Odhalíte ověřený vzorec pro udržení základní mobility skládající se z 10 testů a 10 praktických cvičení, které pomáhají profesionálním sportovcům po celém světě, ale jsou dostupné i běžně pracujícím smrtelníkům. Ať už se rozhodnou začít ve dvaceti, padesáti nebo v sedmdesáti. ***** V knize se mimo jiné dozvíte: – Co špatného se s vaším tělem děje, pokud sedíte více než 30 minut v kuse. – Jak si v práci i doma vybudovat prostředí, které vás zbaví sedavých návyků. – Které jednoduché mobilizační cviky vám pomohou zvýšit rozsah pohybu a předcházet zraněním. – Jak souvisí hluboký dřep, sezení na zemi nebo mobilita kyčlí s délkou vašeho života. – Proč je jedním z klíčových faktorů vitality „umět zavřít pusu“ a dýchat nosem.

Nakladatel: Jan Melvil, 2024, 320 str., původní název: Built to Move, překladatel: Eva Nevrlá, edice: Žádná velká věda