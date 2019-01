Vzpurná skotská horalka a neohrožený Angličan. Oblíbené téma historických romancí si tentokrát vzala na paškál Suzanne Enoch…

Major Gabriel Forrester je v bojích pod Wellingtonem ve svém živlu, takže mu zpráva, že zdědil nějaký titul, moc radosti neudělá. Krom titulu mu teď patří i panství ve Skotsku, ke kterému nemá žádné pořádné podklady. Než aby jel do Londýna čelit nafoukané smetánce, vypraví se se svým četařem na Vysočinu čelit drsným horalům, ty zvládne snáz. Nebo si to aspoň myslí. Dokud nepotká Fionu Blackstockovou, současnou správcovou na jeho hradu… Skotové pochopitelně Angličany nenávidí a novému vévodovi nedůvěřují, Gabriel však není typický šlechtic, jakého očekávali. Je zvyklý z armády mít zodpovědnost za svoje lidi.

Čtenářkám je v podstatě jasné, jak to celé skončí, už od té stránky, kdy se Forrester pokusí zachránit Fionu z bláta, ale to není podstatné. A není důležité ani to, že podobné téma (nebo úplně stejné) už zpracovala řada jiných autorek, posledně dokonce Nora Robertsová v knize Srdce rebelky. Enoch do příběhu vnesla zas svojí lehkost psaní, humor, slovní přestřelky mezi hrdiny i mezi majorem a jeho prostořekým pobočníkem. Stokrát omleté téma tady má v podání autorky švih, postavy jsou plnokrevné a rozhodně žádné nemohoucí chudinky, je tu dokonce i zápletka.

Enoch tedy dokázala, že nepotřebuje krinolíny a plesu u Almacků, aby vytvořila historickou romanci z poloviny 19. století, po jaké její natěšené čtenářky touží. Stačí jí k tomu skotská vřesoviště a spousta lásky…

Originál: Hero in the Highlands, 2016, překlad: Jana Pacnerová, vydal: Baronet, 2018, 320 stran