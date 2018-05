Někteří autoři vymýšlí stále něco nového, jiným stačí jedna osvědčená šablona, podle které píší všechny své knihy. Julie James patří k těm druhým, jejím čtenářkám to ale vůbec nevadí…

Šablona jejích romantických knih je asi takováto: Hlavní hrdinka je právnička/státní zástupkyně, sexy, roztomilá, ale profesionální. Má minimálně jednu nejlepší kamarádku, případně ještě kamaráda-gaye, se kterými po práci rozebírá život. Jejím protějškem je ukrutně sexy chlap – federál, miliardář, právník druhé strany, každopádně někdo, s kým je hrdinka donucena spolupracovat, i když normálně by se tomu zcela jistě vyhnula. Aby nahustila zápletku, autorka do knihy přimíchá malý náznak ohrožení, slaboulinkou detektivní linku. Ta ale není to hlavní, tím nejlepším, co James opravdu umí, je špičkování a jiskření mezi hlavními postavami.

Konkrétně v knize O té noci máme státní zástupkyni Rylann, která musí donutit miliardáře Kylea ke spolupráci na jednom případu. I když je to k sobě táhne, přece si nic nezačne se svědkem, to by nebylo profesionální…

Autorka sama byla právnička a nyní žije v Chicagu, tak evidentně poslechla známou radu „piš o tom, co znáš.“ Všechny její romány se tudíž odehrávají v chicagském státním zastupitelství, a kdo je četl, ví, že se tam postavy z jednotlivých knih prolínají. Tudíž dojem, že jsou všechny její knihy stejné, prohlubuje i fakt, že tam jsou stejné postavy… Na druhou stranu tím sbírá body u čtenářek, které mají rády návaznost.

Ačkoli se tedy může zdát, že když jste četli jednu knihu Julie James, v podstatě jste četli všechny. Autorka nabízí čtivý a vtipný příběh, rámovaný advokátním prostředím, který potěší romantická srdce čtenářek. Příběh o tom, jak krásná prokurátorka s vysokými podpatky ke štěstí (a spoustě žhavého sexu) přišla, si můžete užít v různých variacích…

Originál: About that night, 2012, překlad: Libuše Čižmárová, vydal: Oldag, 2017, 276 stran