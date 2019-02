Annie Darlingová pokračuje s romancemi, zastřešenými knihkupectvím, specializujícím se na slaďáky. Po titulu Knihkupectví U Osamělých srdcí a vedoucí krámku, přichází na řadu jejich účetní Verity, aby našla svou lásku. Ale ta ani moc o seznamování nestojí.

A tak si vymyslela imaginárního přítele, aby jí dali všichni pokoj. Když ale kamarádky naléhají, čirou náhodou jí osud přivede do cesty Johnyho, který má své vlastní důvody, proč taky zůstává single uprostřed spárovaných přátel. A tak se dají dohromady za jediným účelem – předstírat pár pro všechny ty oficiální akce mezi přáteli a vyhnout se tak trapným pokusům o naslepo atp. Jak tohle může dopadnout, je nasnadě. Ale co bude mezi tím, co je umění autorky, zabavit čtenáře. A Annie Darlingová zaplní svou knížku množstvím potrhlých postaviček, Veritiných sester, kamarádek a Johnyho nóbl spolužáků, že se nudit nebudete. Navíc body k plusu získává hrdinka za oblibu Pýchy a předsudku, jinak y snad v obchodě s romantikou nemohla pracovat.

Jen dlouho nebylo jasné, jak šedá myška a samotářka Very může konkurovat Johnyho nedosažitelné a marné lásce, když ani tak chytrý chlap neprohlédne krásčiny podlé triky.

Láska v knihkupectví je nesmírně milý, vtipný a užvaněný románek, využívající klasické schéma slaďáků, kdy se předstíraný pár stane párem skutečným. Až na pár aktualizací a taky ten fakt, že tu prakticky většinu knihy žádná romantika mezi hlavními hrdiny neprobíhá, což vám vlastně ani tak nevadí, pokud chcete při čtení jen vypnout a na nic nemyslet. A na to jsou romány Annie Darling přímo ideální…

Originál: True Love at The Lonely Hearts Bookshop, 2017; překlad: Marie Frydrychová, vydavatel: Sofa Books, 2018, 364 stran