15.–16. 3. 2019 se na výstavišti PVA PRAHA EXPO v Letňanech konají veletrhy INTERBEAUTY PRAGUE a WORLD OF BEAUTY & SPA a v naší soutěži mohou 3 výherci vyhrát vždy 2 vstupenky.



Veletrhy INTERBEAUTY PRAGUE a WORLD OF BEAUTY & SPA se spojily, aby předvedly to nejlepší z kosmetiky a krásy. INTERBEAUTY PRAGUE představuje to nejlepší z nehtového designu, kadeřnictví a dalších oborů spojených s krásou. WORLD OF BEAUTY & SPA cílí na současné trendy v kosmetických oborech: anti-aging, dermatokosmetiku, modelaci postavy, wellness, relaxaci, manikúru, pedikúru a zdravý životní styl. Již po několikáté máte možnost vyhrát vstupenky na tuto událost.



Soutěž končí 5. března 2019.

Ceny do soutěže věnovala společnost ABF, a.s.



