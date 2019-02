Bez řidičského průkazu se dnes obejde málokdo. I když k autům nemáte vřelý vztah, potřebujete se je naučit řídit a vyznat se v komplikovaném silničním provozu. Jak se potřebujete připravit na autoškolu?

Dopravní značky jsou jen začátek

To, co se můžete naučit ještě před autoškolou, jsou dopravní značky. Pokud jezdíte na kole, měli byste už je víceméně ovládat. Znalost dopravního značení vám pak usnadní teoretickou část autoškoly, která je součástí výcviku. Samotné značky ale nestačí, v teoretické části získáte od instruktora mnohem více informací a rad, aby orientace na silnici nebyla problémem. Dostanete k dispozici testy, které je potřeba si opakovat stále dokola. Pak budete výborně připraveni na písemnou část zkoušek.

Autoškola vás dobře připraví na silniční provoz

Autoškola není úplně levnou záležitostí, a kromě toho se potřebujete naučit dobře řídit. Proto je důležité najít autoškolu, která vám poskytne vše potřebné k tomu, abyste se byli schopni bezpečně vydat do silničních labyrintů.

I když jste doposud v autě seděli jen jako spolujezdec a o nic dalšího se nezajímali, kvalitní autoškola by vás měla dobře připravit. Ostatně, řada instruktorů říká, že nejlepší je, když moc znalostí dopředu nemáte. Díky radám instruktora se můžete vše naučit přesně tak, abyste se vyvarovali nejrůznějších špatných návyků. Těch se pak totiž špatně zbavuje. Ať už je to nevhodné držení volantu, špatná práce s řazením, orientace na křižovatkách, ale také třeba dodržování bezpečné vzdálenosti. To, že neznáte nic dopředu, neznamená, že se na vše nemůžete důkladně zeptat. Právě naopak.

Praktické jízdy jsou druhou částí autoškoly a také druhou částí zkoušek.

Třetí částí zkoušky pak budou otázky k ovládání a údržbě vozidla. I toto bude součástí hodin autoškoly.

Kvalitní autoškola