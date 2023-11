Do vánoční soutěže jsme pro vás spolu s nakladatelským domem Grada připravili soutěž o tři balíčky. V každém z nich najdete dva velmi zajímavé tituly: Když se život začne hroutit a Zahrada dávných tajemství. Vyhrajte jeden ze tří balíčků v naší soutěži.

„Z Kelly Bowenové se rychle stává vyhledávaná autorka. Nádherné prostředí, barvité popisy, vzrušující zápletka a sympatické postavy – tím vším si Zahrada dávných tajemství získala pevné místo v mojí knihovně. (…) Čtenáře uchvátí krásný jazyk a vyprávění nabité dějem, láskou a tajemnou atmosférou. Obě časové linky se prolínají snadno, s přirozenou lehkostí.“

– www.the52book.club

Autorka knihy Když se život začne hroutit Rachel Hollis se pustila do zakládání své lifestylové značky a mediální společnosti se stejně ryzí upřímností a otevřeností, jaké ji už dvakrát vynesly na vrchol žebříčku nejprodávanějších autorů podle časopisu New York Times. Rostoucí počet nadšených příznivců po celém světě vysoce oceňuje její transparentnost a optimismus. Je jednou z nejvyhledávanějších motivačních řečnic, autorkou jednoho z nejlepších obchodních podcastů současnosti. Svou platformu využívá k posílení a povzbuzení žen po celém světě.

Soutěž končí 4. prosince 2023.

Ceny do soutěže věnoval nakladatelský dům Grada.

ANOTACE

Když se život začne hroutit

Máte pocit, že se vám pod rukama rozpadá život na kousky, a nedaří se vám přijít na to, jak ho znovu uspořádat? Nepotřebujete katastrofickou událost, abyste dokázali ocenit dobré věci ve svém životě, nicméně pokud jste vzali do rukou tuto knihu, je pravděpodobné, že jste nějakou takovou prožili. S touto knihou se přesvědčíte, že jste dostatečně silní na to, abyste tuto událost dokázali přežít – dokonce můžete ze všeho vyjít jako lepší verze sebe sama.

Rachel Hollis se s vámi s humorem a odzbrojující upřímností podělí o skutečné příběhy z vlastního života a ukáže vám, jak projít ohněm a vyjít z něj jako zcela nový člověk. Pomůže vám znovu si připomenout ty nejdůležitější životní myšlenky a najít správnou perspektivu, vděčnost a radost v každém dni, i když se někdy může zdát, že se vám hroutí celý svět.

Správné návyky si vytvářejte v době, kdy je vám dobře, aby vás mohly držet nad vodou, když je vám zle.

Nakladatelství Grada, 208 str., 399 Kč

Zahrada dávných tajemství

Rok 1940. Mladá Holanďanka Stasia prožívá první krutý střet s realitou války. Dívka se zálibou v psaní pohádek, která od dětství trávila prázdniny u prarodičů v Normandii a nasávala její čarovnou atmosféru, je náhle ponechána napospas osudu. Je bytostně přesvědčená, že dobro musí zvítězit, a nehodlá bezmocně přihlížet, jak nacisté ničí vše, co je jí drahé. Záhy se propracuje až na seznam nejhledanějších agentů francouzského odboje. Teď se však vrací ke starému zámku s tajemnou zahradou svého dětství, kde má splnit takřka sebevražednou misi…

Současnost. Legenda o Šípkové Růžence – agentce odboje a postrachu nepřátel a zrádců z doby druhé světové války – provází Isabelle a její sestru Emilii od dětství. Každé léto trávily u prarodičů v pohádkami a pověstmi opředené Normandii. Dnes, o několik desetiletí později, se jim naskytla příležitost, jaká se nedá odmítnout. Spolu se pouští do rekonstrukce starého zámku a jeho zpustlé zahrady. Přitom odhalují neuvěřitelná tajemství spjatá nejen s historii tohoto místa, ale i s jejich rodinou. Sestry brzy pochopí, že ne každá pohádka je pouhým výplodem lidské mysli. Jedno je jim ale jasné: každá by měla mít dobrý konec.

Vychází v překladu Hany Sichingerové.

Nakladatelství Metafora, 408 str., 499 Kč

