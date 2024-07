Oregano nebo dobromysl je vytrvalá bylinka, která se hodně používá v kuchyni i v lidové medicíně. Jak ji můžete využít?

Foto: Styl života

Trvalá bylinka dobromysl obecná je typická svými drobnými lístky a růžově-fialovými kvítky s příjemnou vůní. Bylinka je poměrně rozšířená i v přírodě, kde roste na pasekách, ve světlých lesích. Má poměrně ráda sušší a slunná místa.

Původně středomořská bylinka je známá jako oregano, což v řečtině znamená „potěšení z hor“. Řekové a Římané ho používali nejen pro konzervaci potravin, ale i do koupelí, jako masážní olej a pro dezinfekci.

Z oregana se sbírá kvetoucí nať. Typická vůně pochází ze silic, které obsahují thymol. Dále obsahuje kvakrol a další terpeny, tanin, a také olej.

Zdravotní přínosy oregana

Dobromysl je velmi univerzální bylinka pro využití na zdraví.

Antioxidanty: Oregano je bohaté na antioxidanty, které pomáhají chránit tělo před volnými radikály a oxidačním stresem. Protizánětlivé vlastnosti: Právě thymol je výborným dezinfekčním a antiseptickým prostředkem. Obsažené látky mohou pomoci snižovat záněty v těle. Antimikrobiální účinky: Oregano má přirozené antimikrobiální vlastnosti, které mohou pomoci bojovat proti bakteriím, virům a plísním. Křeče: Dobromysl pomáhá i při křečových stavech, využít se dá i v těhotenství. Trávení: Oregano podporuje trávení a může pomoci při problémech, jako je nadýmání a plynatost. Imunitní systém: Díky vysokému obsahu vitamínů a minerálů, jako je vitamín K, železo a mangan, podporuje oregano imunitní systém. Dýchací cesty: Éterický olej z oregana se často používá k léčbě nachlazení, kašle a jiných respiračních problémů. Kůže: Oreganový olej se může aplikovat na kůži při různých kožních problémech, jako jsou akné, ekzémy a lupy. Antidepresivum: Aroma dobromysli se tradičně využívá pro povzbuzení nálady, odtud také pochází název rostlinky. Může se podávat i dlouhodobě při depresích. Deprese je třeba řešit s lékařem. Pomáhá také při neurózách a bolestech hlavy.

Kvetoucí nať dobromysli, foto: Pixabay, Katharina N.

Pro využití si můžeme uvařit čaj, kdy se lžíce suché natě přelévá 500 ml vroucí vody. Nechává se luhovat čtvrt hodiny. Pije se 3 x denně před jídlem.

Využití oregana v kuchyni

Chuť a aroma: Oregano dodává pokrmům silnou, příjemně kořeněnou vůni a mírně nahořklou příchuť. Bylinka je typická hlavně pro řecká a italská jídla, ale najdeme ji i v jiných pokrmech středomořské kuchyně. Vůně a chuť oregána se hodně podobá majoránce. Má ale silnější vůni a menší sladkost.

Použití: Z oregana se využívají drhnuté listy oregana. Hodí se do omáček, na pizzu, do těstovin, salátů, marinád, ale také do polévek. Výborná je i ke všem druhům masa včetně ryb, skvěle chutná i s houbami a vejci.

Se kterými bylinkami ladí? Oregano je součástí takzvané provensálské směsi koření, do které patří rozmarýn, tymián, bazalka. Někdy se přidává i majoránka, dobromysl, estragon a saturejka. V této podobě ji můžeme přidat třeba na grilování masa, na vaření i pečení zeleniny.

Kromě toho můžeme dobromysl přidat k bobkovému listu, šalvěji, meduňce i česneku. Oregano se často využívá k rajčatům, třeba i do omáček. Rozdrcením listů se chuť lépe rozvine. Bylinka se využívá čerstvá i sušená.

Oregano je tedy nejen skvělým kořením, ale také bylinkou s mnoha zdravotními přínosy. Pokud ho ještě nepoužíváte, určitě stojí za to ho vyzkoušet. Nenáročná bylinka se krásně se vyjímá i v bylinkové zahrádce. Vypěstovaná bylinka se sklízí před rozkvětem.

Zdroj:

Magdalena Staňková-Kröhnová, Bylinky pro děti a maminky, Grada, 2009

What are the health benefits of oregano?