Po loňském uvedení hudebního recitálu Marta se tvůrčí tým vrhl na další inspirativní osobnost, a tou je Miloš Forman. A v podobném duchu, jako byl loňský hit, předvádí málo známý úsek života slavného režiséra. Forman se tu ukazuje od útlého dětství až k jeho kolísavé kariéře v Hollywoodu. Všichni si Formana představí jako staršího pána s doutníkem. Ale o jeho začátcích toho moc neví. A to se teď díky tomuhle divadlu změní…

Autorský tým zůstal věrný formě, s jakou už připravil Medu nebo Martu – pojali hru jako koláž obrazů ze života své postavy. Typické pro Kampu je i žádat od diváků velkou míru fantazie. Scéna je jednoduchá – velké schodiště a spousta kufrů, plus pár promítacích panelů. Kufry symbolizují časté Formanovy cesty, hledání místa, kde by byl svobodný. A několik herců tu hraje všechny možné i nemožné postavy, se kterými se na své cestě potkává. Tam právě musíte zapojit představivost a rychle se orientovat v bleskových proměnách. Stanislava Jachnická tak nejen hraje maminku, tetku, ale i soudružku nebo kohokoliv. Střídání paruk vám napoví, kterou z Formanových přítelkyň/manželek zrovna Kristýna Jedličková představuje. Matouš Ruml dokonce ani nestačil zaběhnout do zákulisí a proměnil se z jedné postavy do druhé přímo za stromem. Navíc se tu Forman – vypravěč potkává se svým mladším já, a ten zas hraje další vedlejší postavy…

V hlavní úloze exceloval Marek Adamczyk. Náročnou roli, v které tři hodiny prakticky nesleze z jeviště, zvládl na výbornou, i s typickou Formanovou dikcí. A kdo se bál, že z příběhu o režisérovi budou chtít dělat muzikál, ať se neobává. Hudební čísla tu jsou ve formě skupiny tanečníků, kteří někdy zpodobňují Strach a noční můry, jindy hipísáckou mládež z filmu Vlasy. I jejich repertoár byl náležitě košatý a rychlost změn sotva okem postřehnutelná.

Pro filmové fajnšmekry nabízí hra určitě další potěšení v tom, že poznávají narážky nebo ukázky z filmů, promítané na panelech. Někoho tahle hra třeba donutí konečně se podívat na Hoří, má panenko (a zjistit, proč to režim tak vytočilo). Ale pro mnohé představení ukázalo Formana v úplně novém světle. Kolikrát jsme si o přestávce říkali „A tohle jsi věděla?“ nebo dohledávali, co tady bylo jen naznačeno.

Jeho těžkém dětstvím se nedá omluvit všechno, to autoři ani neměli v úmyslu. Nebáli se ukázat zde i ty méně líbivé stránky charakteru: nevěry, deprese, malý zájem o rodinu. Pravdou ale zůstává, že se jim povedlo zachytit obraz osobnosti, která si šla za svou vizí navzdory všemu a všem, a že diváci odcházeli nadšení.

Toho, kdo si už něco načetl dopředu, nepřekvapí, že hra končí natáčením Amadea. Forman se díky němu vrací do Čech, kde se toho ale příliš nezměnilo, a diváci se tak můžou jen domýšlet, jestli mu následný úspěch opravdu přinesl ten vytoužený pocit štěstí a splněného snu…

Ke kouzlu letní scény patří i vrtkavé počasí a příroda: pršet přestalo těsně před začátkem a mokrá podlaha dávala hercům zabrat, z platanu se odlupovala kůra a padala na jeviště, velké dilema půjčit si deku nebo zvládnout chlad od řeky bez ní… Plusem oproti loňsku byly zvednuté tribuny, takže konečně něco uvidí i zadní řady. A novinkou je VIP sekce na střeše muzea. Tak třeba za rok…

Místo konání: Letní scéna Musea Kampa

Premiéra: 18. 6. 2024

Délka představení: 3 hodiny Režie: Adéla Laštovková Stodolová

Scénář: Daniela Sodomová

Scéna a kostýmy: David Janošek

Technická část scénografie: Miro Barták, QUIX EVENT, s.r.o.

Hudba: Petr Zeman

Choreografie: Simona Machovičová

Projekce: Tereza Vejvodová

Asistentka režie: Petra Kosková

Dramaturgie: Jana Slouková

Hrají: Marek Adamczyk / Patrik Děrgel, Nathanael Ruml / Maxmilián Kocek, Kristýna Jedličková / Aneta Kalertová, Kryštof Krhovják / Jan Vlas, Maximilián Dolanský / Adam Královič, Matouš Ruml / Aleš Petráš, Václav Vašák / Kryštof Bartoš, Adam Hruška / Matyáš Třískala, Jan Hruška / Zdeněk Třískala, Daniel Šváb / Petr Vršek, Přemysl Pálek / Roman Blumaier, Barbora Kubátová / Stanislava Jachnická, Jindřich Panský / Matěj Petrák, Michal Pribylinec / Patrik Koller, Tomáš Smička / Adam Rameš, Jaroslava Janečková / Kristýna Stránská, Eliška Bolečková / Klára Kočárková, Linda Fernandez Saez / Angela Nwagbo…