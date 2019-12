Klasickou komedii o dvou roztomilých babičkách, které mají opravdu ošklivý zvyk trávit lidi bezinkovým vínem, tentokrát po svém pojali v divadle Ypsilonka.

Sestry Brewsterovy (Zuzana Kronerová a Jana Synková) ve svém domě s bláznivým synovcem Teddym mají pokoj k pronajmutí, ale jeho nájemníci končí zhusta pohřbení ve sklepě. Synovec Mortimer je tímto odhalením kapku zděšen, tím víc, když se na scéně objeví zlý bratr Jonathan s vlastní mrtvolou a vlastními plány na využití domu. Pak je tu ještě pastor, policisti, Mortimerova snoubenka a pouliční kapela…

Foto: archiv Studia Ypsilon

Jezinky si mlhavě pamatuji z dob, kdy je před 20 lety hráli v Divadle ABC s Květou Fialovou a Jaroslavou Adamovou v hlavních rolích. Tuším, že to bylo roztomile morbidní a vtipné. Proto bylo Ypsilonkovské pojetí trošku šok. Od začátku se nemůžete zbavit dojmu, že se všichni zbláznili, a Teddy Roosevelt už je jen třešinka na dortu. Sestry B. jsou ty nejpraštěnější, jak dvouhlavá saň, co si zrovna zapomněla svěrací kazajku v zákulisí. Synovec Mortimer je tu snad jediný příčetný (i když mu to tak nepřipadá) mezi karikaturami a přepjatými figurkami. Vsuvky, kdy celý ansámbl propukne v zpěv s tubou a trumpetou, dojem neskutečna jen prohlubují.

Kdybych si o přestávce v kavárně nedala vínko, asi by byl dojem z představení o dost rozpačitější. S alkoholem v krvi už jsem přestala trnout, když se diváci nesmáli tam, kde asi měli, přestala čekat na vtipy, které tak docela nepřišly, a začala si užívat – že to vlastně žádný smysl přece mít nemusí. Kdo potřebuje pointy? Srovnávání je nesmysl. Stejně si tu původní hru nepamatuji. Ale určitě se v ní nezpívalo, ani tam z ničeho nic nepřišel černoch. A vůbec, jak to, že nikdo další neumřel?

Ypsilonka má zkrátka své, praštěné pojetí, o kterém střízliví lidé nemají asi ani ponětí. A proto by ke vstupence byl být rovnou poukaz na něco do divadelní kavárny, co by obrousilo hrany a udělalo tuhle podivnou hru úplně normálním představením…

Režie: Jan Schmid

Výprava: Ondřej Zicha

Hudba a hudební nastudování: Dominik Renč a Petr Hasman Choreografická spolupráce: Jan Onder

Dramaturgie: Jaroslav Etlík

Hrají: Zuzana Kronerová, Pavel Nový, Roman Mrázik, Petr Hasman, Jiřina Vacková, Jana Synková, Paulína Labudová nebo Lumíra Přichystalová, Kryštof Mende, Petr Hojer, Oldřich Navrátil, Jan Večeřa, Jan Bradáč, Maxime Mededa, Dominik Renč, Miroslav Chloupek

Délka představení: 2 hod. 15 min

Premiéra: 20. a 24. 4. 2018