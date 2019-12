Pro to, abyste si užili tento muzikál, nemusíte nutně znát klasiku Čaroděj ze země Oz, i když její čtenáři budou mít výhodu a pochopí souvislosti…

Foto: archiv divadla

Čaroděj ze země Oz je v Americe národní poklad už hodně dlouho a těžko najdete někoho, kdo by Dorotku, Strašáka, Plecháče a Lva neznal. Čarodějky v příběhu hrají jen druhé housle. To ale změnil jeden spisovatel (kniha česky nevyšla) a jeho román o „neznámém příběhu čarodějek z Oz” se stal předlohou broadwayskému muzikálu – který se hraje už 15 let. Americkému publiku se evidentně líbil nápad, že by Dobrá čarodějka ze Severu a Zlá ze Západu byly vlastně kamarádky…

Samotný muzikál má dost komplikovaný děj, jež se sotva vešel do 3 hodin. Není to zrovna pohádka (jak by odkaz na Baumovu klasiku naznačoval). Je dost o falši, přetvářce a tupých hlavách davu, ale hlavně o síle přátelství.

Elphaba se už zelená narodila, všichni se jí štití a i když to zprvu nevypadá, kupodivu se skamarádí s nejkrásnější dívkou na univerzitě, Glindou. Je tu ale ještě fešák Fiyero a samotný mocný Čaroděj, který má vlastní plány. Takže se tu dozvíte, odkud se vzal Strašák i Plecháč, proč Lev Elphabu nenávidí, něco s rubínovými střevíčky a tuším, že i ty létající opice byly důležité. Hlavní ale byla myšlenka, že ta „Zlá čarodějka” vůbec nebyla zlá a že úžasný Čaroděj byl vlastně parchant, který Ozany proti ní navedl. Lidi zkrátka věří tomu, co jim jejich vůdce řekne…

Kateřina Herčíková jako zelená Elphaba má tak jasný hlas, až diváky zarážel do sedaček. Nikola Ďuricová jako afektovaná Barbie Glinda byla naprosto přesladká a jejich společná poslední píseň dohnala citlivější diváky k slzám. Jejich pěvecky náročné party si právem vysloužily bouřlivé ovace. Roli Fiyera nemohl hrát a zpívat nikdo jiný než Petr Ryšavý.

Velkolepá scéna, bohaté kostýmy, živý orchestr… Po legendárním Fantomu opery přivedla agentura Goja na Výstaviště další hit a objevila nové netušené talenty, jakým Kateřina Herčíková určitě je.

Tudíž si za domácí úkol dejte přečíst klasickou pohádku a pak vyrazte na parádní muzikál, kde uvidíte ten příběh ze zcela jiného úhlu pohledu. Žádný naivní Disney, spíš posmutnělá verze jak od bratrů Grimmů…

Divadlo Goja Music Hall

Hudba a texty písní: Stephen SCHWARTZ

Libreto: Winnie HOLZMAN

Podle novely Wicked: Život a Časy Zlé Čarodějnice ze Západu od Gregory Maguire

Hrají: Elphaba – Markéta Pešková, Elis Ochmanová, Kateřina Herčíková; Glinda – Natálie Grossová, Nikola Ďuricová; Fiyero – Petr Ryšavý, Tomáš Vaněk; Nessarose – Monika Sommerová, Felicita V. Prokešová; BOQ – Lukáš Randák, Jan Franc; Madame Morrible – Světlana Nálepková, Barbora Rajnišová; Čaroděj – Marian Vojtko, Josef Štágr; Dr. Dillamond – Petr Matuszek, Jindřich Nováček