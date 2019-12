Ještě jste nezkoušeli vánoční cukroví s jogurtem. Dva rychlé a jednoduché recepty přichystala česká mlékárna Hollandia ve spolupráci s juniorskou sekcí Asociace kuchařů a cukrářů ČR. Jedním z nich jsou jogurtové perníčky. Tím druhým netradiční teplé rychlocukroví.

Jogurtové perníčky s čokoládovou polevou

Perníčky

175 g Selského bílého jogurtu Hollandia

100 g cukru

20 g žloutků

60 g vajec

15 g medu

5 g perníkového koření

20 g oleje

5 g jedlé sody

300 g hladké mouky

Postup:

1. V misce si smícháme cukr a med, přidáme jogurt, koření a olej.

2. Pořádně promícháme a postupně přidáváme i prosátou mouku s jedlou sodou.

3. Z připravené směsi vypracujeme těsto.

4. Připravíme si misku s vodou a plechy s pečícím papírem. Vždy si namočíme lžičku do vody a tou poté nabíráme kousky těsta. Vytváříme pak malé hromádky na plech.

5. Pečeme při teplotě 170 °C asi 20 minut.

Čokoládová poleva

100 g kvalitní čokolády

10 g kokosového oleje

Postup:

1. Čokoládu s kokosovým olejem necháme rozpustit ve vodní lázni a důkladně smícháme.

2. Hotové vychlazené perníčky namáčíme napůl do čokolády.

Bonus: cukrová poleva

50 g cukru moučka

20 g bílků

10 g citronové šťávy

Postup:

1. Vše smícháme dohromady a vytvoříme hladkou polevu.

2. Cukrovou polevou můžeme na hotové a vychladlé perníčky malovat libovolné ornamenty.

Tip: Do pečení zapojte i děti. Mohou míchat, nebo jen ochutnávat.

„Rychlocukroví“ – podávané teplé

Potřebujete:

300 g hladké mouky

10 g cukru krystal

6 g prášku do pečiva

2 g jedlé sody

75 g másla

75 g Selského bílého jogurtu Hollandia

30 g vajec

10 g studené vody

špetku soli

Postup:

1. V míse smícháme mouku, cukr, prášek do pečiva, jedlou sodu a sůl.

2. Nakrájíme máslo na malé kousky a smícháme se sypkou směsí. Vypracujeme do žmolkovité konzistence.

3. V malé misce rozšleháme jogurt s vejcem a vodou.

4. Vlijeme do sypké směsi a důkladně promícháme.

5. Vyklopíme na vál posypaný moukou a hněteme, dokud se těsto dobře nespojí.

6. Hotové těsto rozválíme válečkem na tloušťku asi 2,5 cm a vykrájíme kolečka vykrajovátkem. Další možností je rozkrájet těsto jednoduše na čtverečky.

7. Zvolené tvary sušenek pokládáme na připravené plechy a potřeme rozšlehaným vajíčkem.

8. Pečeme 12 až 15 minut při 200ᵒC.

Podáváme ještě teplé s medem nebo džemem.