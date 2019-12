Akademie kvality připravila porci receptů, mezi kterými najdeme inspiraci tradicemi. Nabídneme Světlé škvarkové pracny, Slepované karamelové sušenky, Tvarohovou štolu, Cibulový dip, Vaječňák se skořicí a Hrachovou kaši s trhaným vepřovým masem.

Světlé škvarkové pracny

Pracny jsou tradičním druhem cukroví. Pro změnu můžete vyzkoušet tyto škvarkové pracny.

Počet porcí: 1 plech

Doba přípravy: 60 minut

Náročnost: **

Ingredience:

250 g hladké mouky

120 g cukru krupice

250 g škvarků

2 žloutky

150 ml mléka

1 kulička nového koření

½ lžičky mleté skořice

cukr moučka na obalení

Postup:

1. Smíchejte prosetou mouku a cukr se žloutky a škvarky.

2. Nové koření rozdrťte, smíchejte se skořicí a přidejte do těsta spolu s mlékem.

3. Těsto řádně propracujte, zabalte do fólie a nechte alespoň 30 minut odpočívat

v lednici.

4. Těsto po vyndání z lednice nechte ještě alespoň 15 minut v pokojové teplotě a poté jím postupně plňte formičky na pracny.

5. Dejte pracny péct zhruba na 10–15 minut do trouby předehřáté na 180 stupňů.

6. Ještě teplé cukroví obalujte v moučkovém cukru.

Slepované karamelové sušenky

Pro karamelové nadšence je určen následující recept. Sušenky jsou rychlé a u slepování mohou pomoci ostatní. S ozvláštněním pomůže embosovaný váleček nebo vykrajovátka méně tradičních tvarů. Na náplň jsme vybrali Salko karamel, zkaramelizované zahuštěné slazené plnotučné mléko, které použijte tak, jak je.

Počet porcí: 2 plechy

Doba přípravy: 40 minut + 6 hodin odležení těsta

Náročnost: *

Ingredience:

400 g hladké mouky

250 g másla

180 g vanilkového cukru

1 vejce

1 žloutek

karamelové salko

mouka na pomoučení

TIP! Salko má 8 % tuku a vyrábí se v Mlékárnách Hlinsko, a.s. K dostání je ve variantách karamel, skořice, light s 1 % tuku a tradiční. Tradiční si vysloužilo značku kvality Klasa.

Postup:

1. Do mísy vyklepněte vejce a přidejte navíc jeden žloutek.

2. Přidejte prosetou mouku, změklé máslo a cukr.

3. Vypracujte lesklé těsto a dejte alespoň na 3 hodiny odležet do lednice.

4. Poté těsto vyndejte z lednice, pokrájejte na několik částí a postupně je vyválejte na pomoučeném válu.

5. Vykrájejte tvary a dejte péct na cca 5 minut do trouby předehřáté na 180 stupňů.

6. Slepte karamelovým salkem.

Tvarohová štola

První zmínku o štole jako o vánočním pečivu lze dohledat už v roce 1329. Tehdy ji jako vánoční dárek dostal německý biskup Jindřich I. Dlouho se pekla jen jako církevní postní jídlo, nesměla obsahovat máslo ani mléko, jen mouku, kvasnice a vodu.

Náš dezert je velmi nadýchaný a peče se o Vánocích nebo Velikonocích. Na rozdíl od vánočky se neplete do copů, je sladší a má delší trvanlivost. Štola vydrží déle hlavně, když je z tvarohového těsta. Štola z kynutého těsta se musí péct s předstihem, aby mohla „uležet“.

Tato tvarohová varianta je hezky vláčná hned.

Počet porcí: 12

Doba přípravy: 90 minut

Náročnost: **

Ingredience:

500 g hladké mouky

1 kypřicí prášek

100 g moučkového cukru

1 vanilkový cukr

2 vejce

250 g tučného tvarohu

3 lžíce tuzemáku

250 g změklého másla

80 g rozpuštěného másla na potření

100 g namočených rozinek

100 g nasekaných mandlí

50 g kandované citronové kůry

moučkový cukr na posypání

špetka soli

TIP! Do receptu jsme použili tučný tvaroh z Polabských mlékáren se značkou Klasa a rozinky

a kandovanou citronovou kůru s označením bio. Produkty z ekologické produkce v obchodech poznáte podle loga v podobě zeleno-bílé zebry.

Postup:

1. K proseté mouce přidejte kypřicí prášek, moučkový a vanilkový cukr, vejce, tvaroh, tuzemák, změklé máslo a špetku soli. Z nich vypracujte hladké lesklé těsto.

2. Do těsta zapracujte rozinky, citronovou kůru a posekané mandle. Těsto zakryjte utěrkou a nechte ho alespoň 30 minut odpočívat v pokojové teplotě.

3. Z těsta vytvořte obdélník zhruba 3 cm silný a pak ho přeložte, abyste vytvarovali typický žlábek.

4. Štolu přeneste na plech s pečicím papírem a pečte zhruba hodinu v troubě předehřáté na 170 stupňů.

5. Poté štolu vyndejte, potřete ji rozpuštěným máslem a hojně zasypte moučkovým cukrem.

Cibulový dip

Zajímavou variantou na pohoštění je třeba právě cibulový dip z cibule, smetany a žervé. Příprava z kvalitních ingrediencí bez přídatných látek je znát. Pojídat ho můžete třeba s pečivem, nebo si připravte domácí brambůrky pečené na plechu bez oleje.

Počet porcí: 5

Doba přípravy: 30 minut

Náročnost: *

Ingredience:

3 větší cibule

220 g zakysané smetany

60 g žervé

1 lžíce bílého vinného octa

1 lžíce olivového oleje

hrst kudrnkové petržele

sůl

čerstvě mletý pepř

TIP! Když se řekne kvalitní žervé, napadlo nás jako první Jaroměřické žervé, které zabodovalo v soutěži Regionální potravina.

Postup:

1. Na olivovém oleji osmažte cibulku, aby byla zlatá, až nahnědlá.

2. Poté smíchejte v misce cibuli, smetanu, žervé, ocet a podle chuti osolte a opepřete.

3. Podávejte na oblíbeném světlém pečivu s posekanou petrželkou.

Vaječňák se skořicí

Také se o svátcích neobejdetete bez vaječného likéru? Tento nápoj byl oblíbený už ve středověku, především mezi bohatými aristokraty. Dnes už si může tento nápoj dopřát téměř každý a nejlepší je samozřejmě ten domácí. Využít se dá i jako součást vánočního cukroví.

Počet porcí: 10–12

Doba přípravy: 20 minut

Náročnost: *

Ingredience:

0,5 l tuzemáku

1 vanilkový cukr

½ lžičky vanilkového extraktu

½ lžičky mleté skořice

6 žloutků (jak vybrat vejce)

1 salko

4 lžíce moučkového cukru

Postup:

1. Žloutky s moučkovým a vanilkovým cukrem dejte do šlehače. Ingredience vyšlehejte v hladkou lesklou pěnu.

2. Přidejte salko, skořici a zhruba polovinu tuzemáku. Znovu šlehejte alespoň 5 minut.

3. Poté přidejte zbytek tuzemáku a šlehejte dalších 5–10 minut.

Hrachová kaše s trhaným vepřovým masem

Hrachová kaše patří mezi tradiční staročeská jídla. Pokud nejste jejím fanouškem, možná jste se setkali jen s tou špatně připravenou. Pokud si na přípravě dáte záležet, a k tomu zkusíte třeba právě upravené trhané vepřové maso, určitě budete mile překvapeni.

Počet porcí: 4

Doba přípravy: 3 hodiny + 6 hodin marinování a namočení hrachu

Náročnost: **

Ingredience na kaši:

500 g zeleného hrachu

0,5 l zeleninového vývaru

2 bobkové listy

1 lžíce hladké mouky

120 ml mléka

2 velké stroužky česneku

2 lžíce sádla

1 lžíce másla

sůl

čerstvě mletý pepř

Ingredience na vepřové:

0,5 kg vepřové krkovice bez kosti

1 lžíce cukru krupice

1 lžíce sladké mleté papriky

2 lžíce plnotučné hořčice

5 stroužků česneku

280 g rajčatového protlaku

2 lžíce kečupu

2 lžíce medu

sůl

čerstvě mletý pepř

slunečnicový olej

TIP! Jaký zvolit hrách? Rozhodovali jsme mezi hrachem žlutým – loupaným půleným od Naděždy Feithové a hrachem zeleným nebo hrachem žlutým půleným od společnosti ESSA. Všechny tři mají značku Klasa.

Postup hrachová kaše:

1. Hrách několikrát pořádně propláchněte a nechte alespoň 5 hodin namočený ve vývaru.

2. Přidejte bobkový list a ponechte v hrnci takové množství tekutiny, aby byl hrách zcela ponořený. Pak hrách přiveďte k varu.

3. Až bude hrách uvařený, vyndejte bobkové listy a rozmixujte hrách na kaši.

4. Ve druhém hrnci rozehřejte sádlo a přidejte k němu mouku, kterou nechte zpěnit. Poté zalijte mlékem a krátce povařte.

5. Přidejte hrách, prolisovaný česnek a vše osolte a opepřete.

6. Kaši zjemněte lžící másla.

Postup trhané vepřové:

1. Krkovici dejte do pekáče a potřete jí směsí cukru, mleté papriky, hořčice, soli, pepře, slunečnicového oleje a dvou prolisovaných stroužků česneku.

2. Takto připravené maso nechte v marinádě alespoň 6 hodin.

3. Poté maso podlijte 150 ml vody a dejte péct na cca 2–3 hodiny na 150 stupňů, dokud se nebude doslova rozpadat. Pak natrhejte maso vidličkou na kousky.

4. Připravte si omáčku smícháním protlaku s kečupem, medem a zbylým prolisovaným česnekem a následně ji osolte a opepřete.

5. Poté smíchejte maso s omáčkou a nechte prohřát na mírném ohni.

6. Podávejte s hrachovou kaší.