Obchodní centrum Galerie Harfa si na adventní víkendy nachystalo pro návštěvníky řadu kreativních a zábavných akcí. Ve speciálním fotokoutku se rozjedou soutěže o vouchery na nákupy v hodnotě 40 tisíc korun. Unavení zákazníci si během nákupů budou moct odpočinout ve vánoční relaxační zóně nebo se odreagovat při hudební produkci. A kdo bude chtít udělat někomu radost, může se zapojit do pečení cukroví pro seniory.

Photoroom bude v Galerii Harfa k dispozici návštěvníkům, kteří budou mít za úkol se vyfotit a umístit fotky na Instagram s příslušnými hashtagy. Následně se bude losovat se bude 6 výherců, na které budou čekat vouchery v hodnotě 40 000 Kč na nákupy.

Obchodní centrum Galerie Harfa se také snaží svým zákazníkům zpříjemnit předvánoční shon a náročné nakupování. Proto je po celý prosinec k dispozici dočasná vánoční relaxační zóna. Každý den až do Štědrého dne také hostesky rozdají sto drobných dárečků. Na víkendy jsou potom připraveny speciální tematické workhopy s dalším doprovodným programem. Po prvním adventním víkendu, kdy se vyráběli adventní věnce, budou ty další zaměřeny na:

7. – 8. 12. výrobu vánočních dekorací a ozdob

14. – 15. 12. výrobu betlému

21. – 22. 12. vánoční tradice

Akce probíhají vždy mezi 13 a 18 hodinou a vstup je zdarma. Platí pravidlo: „Co si kdo vyrobí, to si odnese.“ Malí návštěvníci se mohou též každou sobotu zaposlouchat do pohádek, které čtou babičky z neziskové organizace Letokruh, v neděli pak mohou relaxovat u promítání pohádek.

Napečte cukroví pro sebe i seniory

Speciální předvánoční akcí konající se v kuchyňském studiu obchodního centra Galerie Harfa je víkendové pečení vánočního cukroví. To probíhá každý adventní víkend mezi 12 a 18 hodinou. Cukroví, které návštěvníci napečou si mohou buď odnést nebo je věnovat na charitu Ústavu sociálních služeb na Praze 4. Napečené dobroty pak poputují do Domova s pečovatelskou službou v Braníku seniorům, kteří už nemají možnost si sami cukroví upéct. Po vánočních perníčcích se v Galerii Harfa budou druhý adventní víkend péct vanilkové rohlíčky, třetí víkend zavoní v obchodním centru linecké a těsně před Štědrým dnem bude zase možné se zakousnout do vánočních sušenek.

„Pomáhat je normální a krásná činnost, která zahřeje u srdce. Babičky i dědečkové ocení ochotu, váš čas, ale především vynikající vánoční cukroví, které je potěší,“ zve na akci marketingová manažerka OC Harfa Martina Tlustá.

Celá akce probíhá ve spolupráci s neziskovou organizací Letokruh, která sdružuje seniory a snaží se jim ukázat, že i ve svém věku mohou být užiteční a potřební. Staří lidé, kteří zůstanou osamoceni často velice rychle upadají do sociální izolace a je pro ně velice složité se z ní dostat. Letokruh prostřednictvím dobrovolnictví jim ukazuje, že mohou být potřební. Dobrovolníci se mnou realizovat v nejrůznějších oblastech. Babičky chodí číst dětem do mateřských škol, také navštěvují různé kluby, dělají společníky dalším osamoceným seniorům nebo chodí pomáhat do zvířecích útulků. Senioři tím získávají nové přátelé i životní cíl.