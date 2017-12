Tradiční česká štědrovečerní tabule ukrývá rybí polévku, smaženého kapra s bramborovým salátem, nesmí chybět vánoční cukroví. Polská štědrovečerní večeře bývá velmi bohatá, nabízí až dvanáct chodů. Kapra si dávají také, ovšem ve zcela odlišné úpravě. Chcete ozvláštnit sváteční jídelníček? Nechte se inspirovat.

Polská vánoční tabule

Mezi dvanácti chody nechybí polévky, rybí pokrmy ani sladkosti. Jako první přichází na stůl červený boršč – řepný kvas a řepný vývar bez masa a jiné zeleniny, ve kterém často nechybí malé těstoviny (ouška). Pak nastupuje kapr. Ale nejedná se o smaženou variantu, ale s omáčkou a rozinkami nebo se zelím, brambory a houbami. Dalšími chody bývají holoubci (gołąbki), což jsou zelné závitky s pohankovou kaší a oblíbené pirohy s různou náplní (nejčastěji maso, zelí). Ze sladkých jídel si naši sousedé pochutnávají třeba na sladké pšeničné kaši se sušeným ovocem, ořechy, medem, které se říká kuťa (kutia). Místo cukroví pečou Poláci perníčky. Mnohdy přichází na řadu i kompot, který je v Polsku považován za nápoj.

„Všechna jídla konzumovaná během Štědrého večera by měla být postní a všechny ingredience mají svou symboliku – ale kdybych to měla všechno vyjmenovat, byly bychom tu do jara… Večeře by se měla skládat z dvanácti pokrmů, tedy právě z tolika, kolik bylo apoštolů,“ říká etnoložka Małgorzata Michalska v rozhovoru o polských vánočních tradicích.

Tradiční štědrovečerní zvyky

U nás po večeři krájíme jablka, pouštíme lodičky z ořechových skořápek nebo odléváme olovo. V polských rodinách se na Štědrý den „dělí oplatkem“. Tento zvyk nejspíš navazuje na starokřesťanskou tradici dělení se chlebem. Členové rodiny si navzájem předají oplatek, který se podobá velké hostii a má sváteční motivy. Spolu s přáním kousek odlomí, aby tak projevili vzájemnou pospolitost.

Na vánočním stole je pod ubrusem ukryto trochu sena, které symbolizuje seno, v němž ležel Ježíšek v jesličkách. Někteří ovšem tvrdí, že se jedná o pohanský, staroslovanský zvyk.

Svařené pivo na adventních trzích

Návštěvníci polských adventních trhů vyhledávají svařené pivo. Příprava je obdobná jako u svařeného vína: pivo se okoření skořicí, hřebíčkem, badyánem, přidá se pomeranč a dosladí kvalitním sirupem (malinový nebo zázvorový, ale i jiné varianty) nebo medem. Je zajímavé ale také vědět, že přímo o Vánocích se alkohol v polských rodinách, v souladu s tradicí, nepije, i když v poslední době už se tento zvyk nedodržuje tak striktně.

Chtěli byste ochutnat, na čem si pochutnávají polští sousedé? Připravili jsme pro vás dva recepty.

Gołąbki / Holoubci

Hlávka zelí

500 g mletého masa

1 cibule

100g rýže

500 g rajského protlaku

1,5 litru masového vývaru

Kysaná smetana nebo šlehačka

Stroužek česneku

majoránka, sůl, pepř, bobkový list, nové koření

Příloha: brambory, pečivo nebo pohanka

Postup

Povařte zelí a rozdělte ho na jednotlivé listy. Připravte si vařenou rýži a vývar.

Mleté maso promíchejte s vařenou rýží a nasekanou cibulí, dochuťte solí, pepřem, lisovaným česnekem a majoránkou. Doprostřed zelného listu naneste nádivku z mletého masa, a tenčí okraje zaviňte. Zavinuté „holoubky“ klaďte těsně vedle sebe do hrnce, můžete i ve více vrstvách. Přelijte vývarem (cca 1 cm nad holoubky), přidejte bobkový list a nové koření. Duste pod pokličkou na mírném ohni 50-60 minut. Část vývaru slijte do hrnce, přidejte rajský protlak, majoránku, sůl a pepř. Povařte. Můžete zjemnit trochou kysané smetany nebo šlehačky. Holoubky zalité rajskou omáčkou podávejte s brambory, pečivem nebo vařenou pohankou.

Polské pirohy

500 hladké mouky

špetka soli

300 ml vařící vody

1 vajíčko

30 g másla

Postup

Ze všech surovin vypracujte těsto. Postupujte tak, že do mouky postupně přidáváte horkou vodu s rozpuštěným máslem, v misce nejprve nahrubo promícháte lžící nebo vařečkou, poté přidáte vejce a rukama těsto vypracujte do hladka. Těsto nechte odpočinout 30 min v lednici ve fólii a následně vyválejte 2 mm tenký plát na pomoučeném vále.

Z těsta vykrajujete větší kolečka, doprostřed se nanáší náplň, okraje se slepí, aby vznikl půlměsíček. Okraje přitlačíme vidličkou, vaříme 4-5 minut ve vařící vodě. Pirohy je možné také smažit na pánvi.

Náplně:

Improvizaci se meze nekladou. Pirohy můžete naplnit tím, co vám nejvíce chutná. Naslano i nasladko.

Bramborovo-tvarohová

250 g polotučného tvarohu, 400 g brambor, 100 g slaniny, 2-3 cibule, sůl, pepř

Vařené brambory umeleme nebo šťoucháme do hladka, přidáme tvaroh a cibulku osmaženou na slanině, osolíme, opepříme

Masovo-houbová

250 g mletého masa, 150 g žampionů, vývar, cibulka, sůl, pepř

Mleté maso podusíme s nadrobno pokrájenými očištěnými houbami a cibulkou ve vývaru. Pomeleme a dochutíme solí a pepřem.

Houbová se zelím

150 g žampionů hub (hříbky, žampiony), 200 g hlávkového zelí, cibule

Nadrobno pokrájené houby, zelí a cibulku poduste na pánvi doměkka. Umelte najemno.

Čočková

250 g čočky, cibule, sůl, pepř, bobkový list, nové koření

Uvařenou čočku s bobkovým listem a novým kořením (před mletím vyjměte) a nadrobno nakrájen osmaženou cibulkou umelte na kaši.

Špenátová se sýrem feta

500 g čerstvého špenátu, cibule, 200 g sýru feta

Podušený špenát se smaženou cibulkou smíchejte se sýrem feta.

Sladké náplně:

Podle vaší fantazie je možné doplnit povařené a propasírované sezónní ovoce (jahody, meruňky, borůvky, maliny) a podávat s kysanou smetanou a cukrem, přelité trochou rozpuštěného másla.

Pirohy lze plnit také sladkým tvarohem nebo čokoládou.

Zdroj: Polský institut