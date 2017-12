James DiNicolantonio, PharmD, je kardiovaskulární výzkumník a doktor farmacie. Uznávaný světově proslulý vědec a expert na zdraví a výživu se v rozsáhlé míře podílí na utváření politiky veřejného zdraví. Mezi jeho tituly patří také Pravda o soli, kterou česky vydalo Nakladatelství Jota.

ANOTACE knihy Pravda o soli



To doporučení jsme všichni slyšeli: chcete-li mít zdravé srdce, nejezte víc než jednu čajovou lžičku soli denně. Většina lidí, kterým záleží na vlastním zdraví, se řídí obecně přijímaným názorem – že solnička je nejjistější způsob, jak si uhnat infarkt – a musí pak jíst neslaná nemastná, ale „srdci prospěšná“ jídla. Jenže co když je ta rada o nízkém příjmu soli od základu mylná?

Dr. James DiNicolantonio, přední vědec v oblasti kardiovaskulárního výzkumu, recenzoval více než 500 publikací ve snaze rozluštit dopad solení na krevní tlak a srdeční nemoci. A dospěl k ohromujícímu závěru: drtivá většina z nás nepotřebuje svůj příjem soli sledovat. Našemu zdraví by ve skutečnosti prospělo, kdybychom solili víc. Pravda o soli líčí pozoruhodný příběh o nespravedlivé démonizaci soli – neslýchané drama o egoismu a soupeření zájmů. Dozvídáme se pravdu o tom, jak to sůl schytávala za jiný bílý krystal: cukr.

Kniha vás seznámí s nejlepšími způsoby, jak zase vrátit do stravy sůl. Jeho revoluční pětibodový program umožňuje „překalibrování solného termostatu“ v těle, abyste se dostali na svoji jedinečnou, ideální hladinu soli. Věda už ustoupila od dogmatu o nízkém příjmu soli a měli byste i vy – může na tom záviset váš život!

