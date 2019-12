Kdo by nepotřeboval odemknout plný potenciál mozku? Dave Asprey za využití biohackingu přichází s revolučním plánem, jak vylepšit vaši schopnost myslet – a to už za dva týdny. Zjištění sepsal do knihy Bystrohlaví, kterou právě vydalo Nakladatelství Jota. Tři výtisky nabízíme v soutěži.

Soutěž končí 12. prosince 2019.

Ceny do soutěže věnovalo Nakladatelství Jota.

ANOTACE

Posledních deset let pracoval Dave Asprey, podnikatel ze Silicon Valley, se světově uznávanými lékaři a vědci, aby odhalili nejnovější a nejinovativnější metody, které by umožnily lidem podávat lepší výkony – tomuto procesu se říká biohacking. Ve své první knize The Bulletproof Diet se Asprey podělil o biohackingové tipy, jak v těle ovládat biologické procesy. V Bystrohlavých nyní ukáže čtenářům, jak použít biohacking, aby dosáhli bystřejšího, chytřejšího, rychlejšího a odolnějšího mozku. Aspreyho srozumitelný dvoutýdenní program nabízí detailní plán, jak zvýšit výkon mozku – které potraviny jíst a kterým se vyhnout, jak do vašeho dne zařadit správný druh fyzické aktivity, pravidla detoxu pro vaše tělo i domov, meditaci a dýchání pro dobrou výkonnost, doporučené výživové doplňky pro zlepšení mozkové činnosti a také jak přizpůsobit osvětlení doma i v práci, abyste mozku dodali světlo, které mu prospívá. Lepší mozek a šťastnější, jednodušší a produktivnější život už jsou na dosah. Buďte Bystrohlaví!

Vydává Nakladatelství Jota.

Přečtěte si ukázku z knihy.

