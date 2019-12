Každý druh cukroví potřebuje vlastní péči. Připravili jsme pro vás přehled skladování cukroví tak, aby voňavá krása zůstala co nejdéle ve skvělé podobě a chuti.

Než se podíváme na jednotlivé druhy, můžeme obecně uvést, že všechno cukroví, které je naplněné krémem, případně dozdobené polevou, ale také nepečené cukroví, je třeba uložit na tmavé a chladné místo. Teplota by neměla být vyšší než 5 °C a zároveň by nemělo mrznout.

Nikdy nedávejte do jedné nádoby různé druhy cukroví, které má charakteristickou vůni, ta by se pak měnila.

Perníčky

Perníčků je řada druhů, některá těsta potřebují po upečení delší dobu odležení, jiná jsou hned možná jíst. Společné mají to, že nechcete, aby se znehodnotily. Aby byly měkké a voňavé je vhodé je uskladnit do keramické nádoby. Pro lepší efekt se doporučuje vyložit nádobu alobalem a dobře uzavřít. Pro dobrou kondici perníčků se doporučuje dát do krabice kousek chleba nebo jablko. Chleba i jablko je třeba čas od času vyměnit. Podobně můžete skladovat třeba zázvorky. Pro měkké perníčky je potřeba vlhké prostředí. Proto se toto cukroví dá skladovat i v papírových sáčcích, případně v papírové krabici, přes kterou mohou čerpat í vzdušnou vlhkost.

Linecké nenaplněné cukroví a ořechová těsta

Nenaplněné linecké cukroví, ale také třeba vanilkové rohlíčky, pracny, a další cukroví z ořechových těst je vhodné uchovávat v plastových nádobách, papírových krabicích, případně plechových krabicích. Dovnitř je třeba dát ubrousky a cukroví do nich zabalit. Naplněné nádoby je pak dobré uchovávat v chladnějších prostorách.

Plněné, slepované a polévané cukroví

Plněné cukroví, podobně jako slepované a polévané cukroví patří do papírových krabic nebo plastových nádob, opět zabalené do ubrousků, a následně uložené na chladné místo.

Tvarohovou štolu můžete, stejně jako vánočku, péct na poslední chvíli.

Sněhové cukroví

Pečivo, jehož základem je bílek – sněhové cukroví a a je vhodné dávat do papírových krabic, případně papírových pytlíků, a nakonec do míst, kde není vlhko, aby pečivo nenavlhlo.

Nepečené cukroví

Nepečené cukroví se rádo rychle kazí. Proto se připravuje na poslední chvíli a je třeba ho skladovat v lednici.

Pozor na alergie

Pokud máte v rodině alergika na oříšky, mělo by se při skladování cukroví dávat pozor, aby se druhy určené pro alergika neocitly v jedné krabici s oříškovými druhy.

Podobně by se mělo postupovat u skladování bezlepkového cukroví.

Mražení cukroví

Občas se stane, že zbude víc cukroví, než jste předpokládali. Neplněné a neslepované cukroví se dá na pár měsíců zamrazit. Podobně jako při ostatním skladování, i tady je třeba cukroví dát do uzavíratelné nádoby. Ze zásob nejdříve vytahujte velmi tučné druhy, při delším mražení totiž mohou žluknout.