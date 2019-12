Knižní trh je přímo nabušený zajímavými tituly. Abyste se v nich lépe orientovali, máme pro vás několik tipů na knižní dárky.

Pro milovníky zdravého jídla

Nová biokuchařka Hanky Zemanové vyšla ve druhém vydání. Kromě aktuálních informací o biopotravinách, nových výživových trendech (raw, bezlepková strava, superfood aj.) i ekologickém zemědělství a můžete z ní čerpat inspiraci pro každý den. Kniha obsahuje přes 80 nových receptů. Do knihy pozvala 5 lékařek, které se zabývají celostní medicínou, spolupracovala s odborníky na nové vědecké výzkumy. Vše se prolíná a promítá pohledem zdravého selského rozumu.

V knize najdete i rozhovory s některými významnými ekofarmáři či bio-výrobci a za jeden z nejdůležitějších rozhovorů považuje Hanka setkání s Radomilem Hradilem, se kterým si povídala o půdě. Kniha je určena nejen pro začátečníky v oblasti zdravého vaření, ale i pro pokročilé. Knihu recenzovala Margit Slimáková, specialistka na zdravotní prevenci a výživu. Vydal Smart Press.

Pro ženu

Jedním z nových titulů je Šance pro ženu 40+ (Jak vyladit svou váhu, hormony, výživu a zdraví), kterou napsala Mgr. Ivana Stenzlová. Popojuje v ní západní a východní medicínu. Tento průvodce hormonálními změnami nabízí recepty podle pěti elementů. Objasňuje obtíže spojené s hormonálními změnami během klimakteria a nabízí jejich dostupná a přirozená řešení. Je vhodná nejen pro ženy „po čtyřicítce”, ale i pro ty mladší (které mohou pozitivně ovlivnit průběh budoucí premenopauzy a dalších etap), zároveň i pro ženy o generaci starší (jim pomůže zmírnit nepříjemné projevy a riziko nemocí spojených s úbytkem ženských hormonů). Praktický a optimistický manuál pro ženy, který jim pomáhá zvládat postupující věk a hormonální změny, váhu, kondici i duševní pohodu, minimalizovat návaly, nervozitu, depresi i možné zdravotní komplikace, zkrátka jak se cítit i vypadat spokojeně.

Vysvětluje, ale i nabízí řešení.

Pro milovníky napětí

Joseph Finder patří mezi nejlepší současné autory thrillerů. V centru jeho příběhů se ocitá soukromý vyšetřovatel Nick Heller, která se aktuálně vrací v případu Pohřbená tajemství. Musí najít dceru svého přítele – unesenou a pohřbenou zaživa.

Krimi thriller Pohřbená tajemství potěší všechny čtenáře, kteří od podobných knih očekávají strhující příběh, sympatického hrdinu, šokující ale přitom logické zvraty, a napětí, které graduje do strhujícího finále. Vydal Mystery Press

Pro ty, kteří rádi objevují

Netradiční místa a zákoutí Prahy vybral Petr Ryska do již čtvrtého pokračování oblíbené série Praha neznámá. Navštivte společně s autorem romantický Jánský vršek na Malé Straně, nebo si prohlédněte honosné či méně okázalé vily na Vinohradech. Projděte se přírodně-historickou trasou z Malé do Velké Chuchle přes rozsáhlý Chuchelský háj, nebo se zatoulejte do nejmenší pražské čtvrti Zadní Kopanina. Na závěr můžete navštívit neznámou prvorepublikovou kolonii Domov na Žižkově, která vás okouzlí svojí malebnou krásou. Vydala Grada.

Na příběhy Prahy zdve i Nová tajemství Prahy novináře, historika a fotografa Davida Černého. Naše hlavní město je plné tajemství a zázraků. Projeďte se spolu s autorem pohřební pražskou tramvají. Najděte první dopravní značku v Praze a seznamte se s úhořem Pepíkem, který už dlouhá léta žije v kašně pojišťovny ve Spálené ulici. Můžete také nahlédnout do koupelny Jana Masaryka a do podzemní nemocnice v Krči. Naučíte se, jak správně požádat o zázrak u sochy Jana Nepomuckého na Karlově mostě. Dozvíte se také, kde hledat ďáblovy kameny. Kniha je pokračováním knihy 25 tajemství Prahy, která vyšla v roce 2018 a stala se bestsellerem. Oba tituly vydala Grada.

Pro milovníky humoru

Takhle jsem si to teda nepředstavovala je novým titulem skvělé Haliny Pawlowské. Humorné povídky o tom, že rodina a láska vám nedají pokoj ani ve stáří potěší všechny optimisty, kteří se aspoň jednou stěhovali, aspoň jednou rekonstruovali, stavěli, neustále něco opravovali, milovali a trápili se. A pro všechny, kteří se pořád smějí, i když si to teda představovali úplně jinak. Nakladatel: Motto

Milovnicím krásy

Lucie van Koten a Michaela Dombrovská daly dohromady knihu plnou přírodní kosmetiky a obličejové jógy s názvem Krásná tvář

Lucie van Koten je známá bioblogerka a propagátorka přírodní kosmetiky. Michaela Dombrovská je lektorka jógy a také autorka knih inspirovaných jógovým přístupem k životu.

Jejich společná kniha je jedinělou publikaci, která čtenáře provede přírodní péčí o pleť a obličej. Nechybí v ní praktické ukázky, fotografie, návody, vyjádření odborníků i osobní příběhy.

Nakladatel: Motto