Váš kapesní terapeut – Nastavte si nové vzorce myšlení a žijte radostněji, to je název a podtitul knihy britské psycholožky Annie Zimmerman, Máme pro vás ukázku z knihy.

Britská psychoterapeutka a popularizátorka duševního zdraví Annie Zimmerman s doktorátem z psychologie se zaměřuje na psychoanalýzu a o svém přístupu říká: „Pracuji s minulostí, s tím, co se děje teď, a s jakýmikoli nadějemi do budoucna, abych lidem pomohla získat životní smysl, zbavit se utrpení a posunout se pozitivním způsobem vpřed.“ Své postřehy sdílí i se stovkami tisíc sledujících na Instagramu a TikToku.

„Váš kapesní terapeut je napsán srozumitelně, odborně a naplněn zkušenostmi, které pomohou každému, kdo má zájem o svůj seberozvoj. Skvělé čtení.”— Owen O’Kane, psychoterapeut a spisovatel

Proč pořád setrvávám v problematickém partnerství?

Jak to, že mi zase ruply nervy?

Co se to se mnou děje?

Všichni si občas klademe podobné otázky, ale jen málokdy na ně dokážeme sami najít odpovědi. V knize plné tipů, příběhů a cvičení rozkrývá psycholožka Annie Zimmerman obvyklé i překvapivé strasti, s nimiž se potýkáme.

Ať už vás trápí úzkosti, nízké sebevědomí, závislost nebo porucha příjmu potravy, tato kniha vám umožní pochopit, jak rané životní zkušenosti utvářely vaše nynější (a často nevědomé!) vzorce chování. A co s těmito vzorci dělat, abyste prožívali víc klidu, naplnění a radosti.

Co v knize zjistíte?

Psychoterapeuti o nás uvažují jinak, než jste si dosud mysleli.

Většina psychických problémů je pouze pokusem vyrovnat se s vnitřní bolestí pramenící z minulosti.

Co má naše dětství společného se závislostmi či nevěrou v dospělosti.

Kdy nám může prospět úzkost nebo vztek a jak s těmito emocemi pracovat.

Proč nás sexuálně přitahují lidé, kteří evokují příčiny našich traumat.

Zažité reakce nás nutí k chování, které často ani sami nechápeme.

Proces uzdravování odhalením příčin problému nekončí, ale začíná. Nespěchejte na sebe.

Přečtěte si ukázku z knihy:

Nakladatel: Jan Melvil, původní název: Your Pocket Therapist, překladatel: Helena Mirovská, edice: Žádná velká věda, 288 str.