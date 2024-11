Není horor jako horor. Tenhle v sobě má i detektivku, fantasy. Román Láska, smrt a všechno zlý od Martina Paytoka je plný napětí od první do poslední stránky.

Přijeli na pohřeb. Netušili, že na svůj vlastní…

Na zámek Rabenštejn se sjíždí rodina Havranových, která si jmění nastřádala díky starožitnictví. Všichni členové se tu měli sejít kvůli dědickému řízení tak, jak to závěť vyžaduje. Na Rabenštejn, odlehlé sídlo vysoko v Krkonoších, se sjíždějí všichni příbuzní, ale pak přijde tma. Už večer dojde k první vraždě. A další následují. Je však pachatelem někdo z rodiny, nebo je to něco daleko hrůznějšího? Smrt patriarchy Izajáše pro většinu členů rodiny znamená spíše úlevu – hlavně v oblasti finančních problémů. Množství majetku, o který jde, je vysoké.

Jakmile začne jít o krk, snaží se s tím různí členové vypořádat po svém. Někdo se vydává vstříc nebezpečí, jiný utíká. Adoptivní dcera Izajášovy neteře Agáta si chce vyzkoušet své detektivní schopnosti a pouští se do pátrání.

Tahle kniha je vážně něco. Z hororů si užívám hlavně horory plně děsivé atmosféry, ale krvežíznivé části mě míjejí. V knize je spousta napínavé až děsivé atmosféry, fantasy a detektivní prvky. A pak je tu ten thriller až horor. Vše tvoří skvostný celek, který doprovázejí obrázky od Lubomíra Kupčíka, které skvěle dokreslují příběh. Mimochodem je třeba velmi ocenit rodokmen s podobiznami většiny aktérů příběhu, protože jen ten mi ze začátku umožnil se vyznat v té spoustě postav.

Čtenář se může seznámit s velmi zajímavým rodem plným svérázných postaviček, které se chovají, jak by člověk očekával, uvěřitelně. Mají dobré i temné stránky, jsou hrdinové, ale někdy jim hrdinství chybí. Milují se i nenávidí, ale chtějí zničit zlo a přežít. Vrhají se mu vstříc, i zběsile utíkají pryč. Kniha šlape ve skvělém tempu od začátku do konce a podle mého nemá slabé místo (a to i přes hororově nezbytné krvežíznivosti). Na toto originální dílo budete myslet ještě dlouho.

Nakladatel: Mystery Press, 2024, obálka: Lubomír Kupčík, 376 str.