Gemma dostala kopačky a potřebovala, aby ji srdce přestalo tak bolet. Tu magickou knihu ale měla nechat být…

Gemma měla jasně nalinkovanou budoucnosti – se Stuartem. Když jí ale po čtyřech letech vztahu opustil, je zničená. Spolu se sestrou Kiersten, nejlepším kamarádem Daxem a bláznivou tetou Livi uspořádají večírek se spoustou margarit a starou knihou kouzel. Je tam i kouzlo, jak se očistit od zlomeného srdce. A co se nestane – to zaklínadlo funguje. Vymaže z Gemmina života Stuarta. Ráno se probudí do reality, v níž ho nikdy nepotkala – má jinou práci i byt. Šílené. Ale co je úplně nejhorší, její kamarád Dax ji nezná – magie zafungovala i na něj.

První dvě kapitoly byly sice roztomilé, ale úplně jste viděli, co bude následovat. A najednou střih! A všechno je jinak, Gemma je v realitě, kde nepoznává svůj život, ale kde Dax nepoznává ji. Stát se tu může cokoli, takže sbohem předvídatelnosti.

Jestli chce Gemma zopakovat kouzlo a vrátit svůj život, musí u toho být i Dax – ten jí ale po prvním setkání považuje za nervově labilní hysterku. Jak se skamarádit s někým, koho dobře znáte?

Tohle byla velice milá, praštěná knížka. Hodně kouzla přidal možná fakt, že se to odehrává v slušňácké Kanadě, lidi běhají kolem jezera Ontario a večer chodí hrát curling. Nebo je to spíš mým oblíbeným tématem „z přátel něco víc“, ozvláštněným oním zaklínadlem. To ukázalo hrdince, jak moc její život ovlivnil bývalý přítel, co všechno kvůli němu nezkusila, promarněné příležitosti. Teď jako by měla druhý pokus – jít do rizika a splnit si své sny. A zbořit hranice přátelství s Daxem.

Prostě je to taková ta knížka, u které se často mimoděk usmíváte a baví vás a zajímá. Pokaždé, když už to vypadalo, že je ruka v rukávě, zbýval z knihy ještě dost velký kus – stále se něco dělo, nějaké komplikace. Navíc teta Livi má knihkupectví a všichni tu pijí kávu (i když je to ovesné latté). Co víc chtít od pohodové romantické komedie, která se opravdu povedla…

Originál: This spells love, 2023, překlad: Diana Štelová, vydal: Cosmopolis, 2024, 307 str.