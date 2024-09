V nové soutěži můžete vyhrát jeden ze tří výtisků vtipné romance Kate Robbové Jak se zbavit lásky. Knihu vydal Cosmopolis.

Hodilo by se vám někdy si tak trochu zaskočit do alternativní reality? Hlavní hrdinka knihy Jak se zbavit lásky si zahrává s kouzly a čeká ji realita jinak, než ji zná.

Soutěž končí 16. září 2024.

Ceny do soutěže věnoval nakladatelský dům Grada.

ANOTACE

Co uděláte, když po čtyřech letech dostanete kopačky?

Gemma zareagovala jako každá jiná osmadvacetiletá dívka: opila se. Společnost jí dělala sestra, bláznivá teta a nejlepší kamarád Dax. Po větším počtu vypitých margarit našli starou knihu a v ní očistné kouzlo, které mělo bývalého dokonale vymazat z jejího života.

Druhý den se Gemma probudila s těžkou hlavou, v cizí posteli, v neznámém bytě a v úplně jiné realitě. Kouzlo zafungovalo, po jejím ex ani stopy. Přišla ale o mnohem víc – nikdy se neseznámila s Daxem.

Pokud se chce vrátit ke svému starému životu, musí kouzlo zrušit do příštího úplňku. Jenže k tomu potřebuje všechny, kdo se rituálu zúčastnili. Musí proto najít Daxe a seznámit se s ním. A v tomhle světě Gemmě a Daxovi nic nebrání v tom, aby se z nich stalo něco víc…

Nakladatel: Cosmopolis, 312 str., 399 Kč

