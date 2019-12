Podzimní sychravo a krátké dny vybízejí k pořádnému horkému jídlu. Takové pro vás máme a na závěr i sladkou tečku.

Zelňačka

Polévka je prý základem jídla. Zelí je zdravé, a když obojí propojíte, dostanete poctivou domácí zelňačku, která vás krásně prohřeje. Skvěle chutná i pár dnů uleželá.

Počet porcí: 5, doba přípravy: 45 minut, náročnost: **

Ingredience:

1 balíček bílého kysaného zelí

1 litr zeleninového vývaru

2 brambory

2 nožičky oblíbené klobásy

100 ml 33% smetany ke šlehání

2 lžíce hladké mouky

1 lžíce másla

2 lžíce mleté sladké papriky

2 bobkové listy

2 kuličky nového koření

3 kuličky pepře

1/2 lžíce cukru krupice

sůl

zakysaná smetana k servírování

Postup:

1. Zelí i s nálevem dejte do hrnce, zalijte vývarem (200 ml) a nechte vařit na mírném plamenu cca 10 minut.

2. Zalijte zbytkem vývaru, přidejte bobkový list, nové koření, pepř a na kostičky pokrájené oloupané brambory a osolte. Vařte, dokud brambory nezměknou.

3. Smíchejte mouku se smetanou ke šlehání a postupně směs přilijte k polévce.

4. Máslo nechte rozpustit na pánvičce a přidejte k němu mletou papriku. I tuto směs přidejte do polévky a nechte provařit.

5. Přidejte na kolečka nakrájenou klobásu a dochuťte cukrem.

Bramborová omeleta na pivě s klobáskou

Z brambor se dá připravit nejrůznější množství jídel. My se pustili do bramborové omelety na pivě s klobáskou, se kterou brambory chutnají také skvěle. Klobásy u nás mají dlouhou tradici. V českých zemích je vyráběli uzenáři, kteří byli od 13. století ve stejném cechu s řezníky. Na venkově se připravovaly také podomácku a řada lidí je doma vyrábí i dnes.

Počet porcí: 4–5, doba přípravy: 1 hodina, náročnost: **

Ingredience:

500 g brambor

3 dl tmavého piva

2 cibule

2 ostré klobásy

2 stroužky česneku

6 vajec

petržel kudrnka

slunečnicový olej

sůl

čerstvě mletý pepř

Postup:

1. Brambory oloupejte, nakrájejte na plátky a vložte do pekáčku. Osolte je, opepřete a zalijte je pivem. Nechte je péct při 200 °C, dokud nezměknou.

2. Cibuli a klobásy nakrájejte na kolečka a s prolisovaným česnekem orestujte na oleji.

3. Všechny suroviny poté smíchejte v míse s vejci, osolte je a opepřete

a přeneste do pánve s nepřilnavým povrchem.

4. Pečte na mírném plamenu dozlatova, pak vše zasypte petrželkou.



Jablková bábovka

Bábovek je nespočet. My pro vás máme bábovku z jablek

a tvarohu, protože tahle kombinace je nas podzim jako skvělá, obzvlášť, když ji podáváte se zakysanou smetanou a teplým kakaem.

Počet porcí: 8–10, doba přípravy: 90 minut, náročnost: **

Ingredience:

300 g polohrubé mouky

250 g plnotučného tvarohu

250 g cukr krupice

200 g másla

4 vejce

4 velká kyselejší jablka

1 prášek do pečiva

100 ml mléka

1 vanilkový cukr

2 lžíce tuzemáku

sůl

zakysaná smetana k podávání

Postup:

1. Oloupaná jablka nastrouhejte. Pokud při strouhání pustí vodu, slijte ji.

2. Žloutky vyšlehejte s máslem a cukrem do pěny a přidejte prosetou mouku

a prášek do pečiva.

3. Dále přidejte tuzemák, mléko a tvaroh.

4. Z bílků ušlehejte sníh, který osolte a postupně ho přimíchejte společně

s jablky ke směsi.

5. Směs vlijte do bábovkové formy vymazané máslem a vysypané moukou

a pečte cca 45 minut na 170 °C.

6. Podávejte se zakysanou smetanou.

Vepřové kotlety na hruškách

Na podzim je všude kolem spousta zimních jablek a hrušek. A právě na hruškách jsme upekli vepřové kotlety, protože vepřové si se sladkými hruškami mimořádně rozumí. Maso voní po rozmarýnu a skvěle se k němu hodí brambory nebo rýže.

Počet porcí: 4, doba přípravy: 35 minut, náročnost: **

Ingredience:

4 vepřové kotlety

200 ml kuřecího vývaru

1 lžíce dijonské hořčice

3 hrušky

1 červená cibule

čerstvý rozmarýn

čerstvá šalvěj

1 lžíce kmínu

slunečnicový olej

sůl

čerstvě mletý pepř

Postup:

1. Kotlety z obou stran osolte a opepřete a z obou stran je také opečte

v hluboké pánvi na slunečnicovém oleji – z každé strany cca 4 minuty. Poté je z pánve vyjměte.

2. Do pánve dejte na plátky pokrájené hrušky a nakrájenou cibuli. Ingredience orestujte, osolte a opepřete a přidejte bylinky a kmín.

3. Do směsi přidejte vývar smíchaný s hořčicí a nechte ho krátce provařit.

4. Poté do pánve opět vložte kotlety a nechte vše na mírném plamenu probublávat cca 5 minut.

Kapustový salát s ořechy a rozinkami

O opomíjené kapustě už jsme psali. Obsahuje vitamin C, vitaminy skupiny B, vitamin E a K a také mnoho vlákniny a minerálů. Pomáhá s trávením i snižovat cholesterol, působí dobře na žaludek, játra a trávení. Připravit si ji třeba můžete s jogurtem, ořechy a rozinkami, budete překvapení, jak dobré to je!

Počet porcí: 4, doba přípravy: 30 minut, náročnost: *

Ingredience:

500 g růžičkových kapustiček

1 červená cibule

3 hrsti rozinek

1 hrst vlašských ořechů

1 hrst lískových ořechů

200 g bílého jogurtu

šťáva z ½ citronu

sůl

čerstvě mletý pepř

Postup:

1. Propláchnuté kapustičky rozeberte na listy, nebo je pokrájejte na plátky. Prolijte je ještě jednou, tentokrát vroucí vodou.

2. Promíchejte citronovou šťávu s jogurtem, osolte ji a opepřete.

3. Cibuli nakrájejte na tenké plátky, smíchejte v míse s kapustičkami a přidejte ořechy a rozinky.

4. Vše promíchejte s jogurtovou směsí.

