Kdo by se nechtěl vrátit do zlatých let Hollywoodu a zabroukat si nesmrtelné melodie? Jeden z nejproslulejších – a možná i nejproslulejší – filmový muzikál se vrací do Prahy. Od roku 2001, kdy se hrál v Karlíně, proputoval snad všemi významnými divadly, až teď projasňuje Pražákům víkendy v Divadle Hybernia…

Legendární Zpívání v dešti vrací diváky do roku 1927, kdy pomalu končila velká éra němých filmů a nastupovala moderní a přelomová technologie – zvukový film. Velký milovník němých rolí Dan Lockwood s tím nemá problém, horší je to s jeho filmovou partnerkou Linou – němý film dokázal zakamuflovat, že Lina ječí, až se tříští sklo. Ale ve zvukovém vyjde pravda najevo a úspěch chystaného trháku se změní v totální propadák. Ledaže… Ledaže by Linu nadabovala jiná talentovaná herečka s příjemným hlasem, třeba taková Kate Seldenová.

Dona Lockwooda, ke kterému už nikdo neodpáře Genea Kellyho, si tady zahrál Jan Kříž. Ten už tuhle roli zná z libereckého uvedení a padne mu jako ulitá. Coby jeho nejlepší přítel Cosmo Brown mu sekunduje Robert Urban a nutno říct, že zdatně. Oba mají spoustu pohybově náročných čísel, plných nejen zpěvu, ale i stepu, a i když to v jejich podání vypadá jako hračka, vyměnit byste si to nechtěli. Zvlášť když v sobotu mají dvě představení za sebou…

Marie Křížová jako Kate srší elegancí, veškerou pozornost ale poutá postava Liny Lamontové. Kateřina Bohatová hraje komickou roli vřeštivé blbky, ale kdekdo byl určitě zvědavý, jaký má hlas doopravdy a třeba si i dohledá, kde ji jde slyšet v trošku normálnější tónině…

Václav Vydra coby producent Bob ani nemusel zpívat, stačilo jen se procházet a kouřit doutník, sám režisér Oldřich Kříž si přiřkl roli režiséra Roscoea a Martin Pošta řádil jako přihřátý vizážista…

Je na zváženou, kde je v tomto případě lepší si vybrat místa. Hezky vpředu vám sice neuniknou žádné detaily náročných stepařských čísel, na druhou stranu dostanete plný zásah divadelní mlhoviny. Kdežto třeba z balkonu sice neuvidíte soustředěné výrazy dětských herců, zato budete mít lepší výhled na scény z němých filmů Dona a Liny promítané přes celou oponu. Čím jste blíž, tím větší a patetičtější vypadají…

I ten, kdo prošel životem, aniž viděl filmovou předlohu, musí připustit, že některé melodie se k němu dostaly odjinud. Nejen titulní píseň Zpívat jako déšť, kterou proflákl Jiří Korn v dobách, kdy se moc nehrálo na autorská práva. Ale i chytlavá píseň Dobré ráno je známá; vysoké procento diváků odcházelo z divadla s tímhle veselým nápěvem a nemohlo se ho cestou zbavit. Stejně jako širokého úsměvu, který tahle pozitivní zpěvohra zaručeně přivodí…

Autoři libreta: Adolph Green a Betty Comden

Autoři hudby: Nacio Herb Brown a Arthur Freed

Překlad: Vojen Drlík

Texty písní: František Zacharník

Scénografie: Jan Kříž

Choreografie: Petra Parvoničová

Hudební nastudování / korepetice: Jiří Březík

Režie: Oldřich Kříž

Hrají:

Don Lockwood: Jan Kříž

Cosmo Brown: Jan Révai / Robert Urban

Lina Lamontová: Kateřina Bohatová

Kate Seldenová: Marie Křížová / Barbora Šampalíková

Roscoe Dexter: Oldřich Kříž

R.F.Simpson: Václav Vydra / Martin Polach / Bronislav Kotiš

Carmen: Martin Pošta

Dora Baileyová: Dita Hořínková / Michaela Zemánková

Strážník, Sid, Dinsemore, dirigent: Jan Urban / Petr Jeništa

Don chlapec: Matěj Hezký / Jakub Barták

Cosmo chlapec: Adam Šrámek / Petr Cimmerman



Pěvecká company: Denisa Sýkorová / Barbora Šampalíková, Jitka Jirsová / Tereza Bílková, Jakub Šimůnek / Štěpán Piller, Petr Šudoma / Jiří Šup



Taneční company: Martina Fantová, Johana Hájková, Karolína Havelková, Michaela Novotná, Adéla Hájková, Kristýna Stránská, Klára Šutovská, Kateřina Hanousková, Ondřej Martiš, Michal Kováč, Lukáš Prokop / David Sklenička, Ondřej Bohata, Lukáš Homola, Si Nhan Nquyen



Délka představení: 2 hodin a 40 minut včetně přestávky.